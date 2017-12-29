林美秀拚金曲邀歌盧廣仲

盧廣仲（中）因林美秀（左）、金士傑更加入戲，演出時信心大增。

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中國時報
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賀歲國片《花甲大人轉男孩》中，盧廣仲和嚴正嵐的感情線成為關注點，導演瞿友寧找來《我可能不會愛你》老班底林美秀、金士傑飾演嚴爸、嚴媽。盧廣仲身為林美秀的「準女婿」，2人在片場有不少逗趣互動，他笑稱跟林美秀等戲時會一起「講幹話」，她還歡唱西班牙歌曲，盧透露：「美秀姊有跟我邀歌，說要拚個三金，因為她還剩金曲獎沒拿過，我想幫她完成心願。」

盧廣仲大讚：「美秀姊是歌唱實力派又會演戲的全才。」因此想為對方譜寫「唱將型」歌曲。其實林美秀曾在電影和廣告中展現歌喉，歌曲經常引起流行和熱議，所屬經紀公司華研國際表示，對她確實有音樂作品規畫，因此林此次和極富才華的創作歌手盧廣仲合作，2人透過戲結為私交，也盼能邀到量身打造的歌曲。

談起演技，林美秀表示很高興能和盧廣仲、嚴正嵐共演，她大讚盧廣仲有天分，「真的是天生演員，講什麼都可以通！」相較之下，嚴正嵐較容易緊張，但也一說就懂，「以現在的新生代演員，這兩位都滿有實力的！」

嚴緊張抱劇本入睡

嚴正嵐得知片中角色的父母人選時，感到受寵若驚，但對戲前一天緊張到在飯店抱著劇本入睡。演出時則帶著「看好戲的心情」，「因為他們演得真的太好，試戲時已感動掉淚，也會因為看林美秀、金士傑精湛對戲看傻了而NG。」她表示受益匪淺，片酬不拿也沒關係。該片明年2月9日上映。

(中國時報)

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