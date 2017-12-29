李建軒再發片 毋須靠爸媽

李建軒（右）昨辦記者會，陳零九送甘蔗祝一飛衝天。（蘇蔓攝）

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中國時報
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資深藝人康雷、張鴻的26歲兒子李建軒，28日舉辦新專輯《愛個徹底》發片記者會，他透露上次3月發片時，爸媽將房子拿去銀行貸款的800萬援助他；短短9個月他靠直播、校園商演及代言進帳千萬，不但償還600萬，這次花400萬發片，不用再靠爸媽金援，讓他對新專輯更有主導權，相當爭氣。

年底發片歌手多，李建軒直言趕在年底前推出，主要為報名明年金曲獎，笑說：「我每天起床第一件事就是滑排行榜，雖然前10名都是張惠妹的歌，但看到自己的名字還是很開心。」至於最大勁敵？出道僅9個月的李建軒第一時間表示「應該是JJ（林俊傑）」，他視JJ為偶像、歌唱生涯目標，事後他解釋：「我的勁敵其實應該是我自己，我不能決定別人什麼時候發片，但可以準備好了再推出自己的作品。」

捐款助浪浪

李建軒近期除了忙校園活動，31日將參與桃園跨年演出，昨記者會上，他除了獻唱為愛犬創作的〈Never Let You Go〉，並實現捐出上一張EP收入10分之1作慈善的承諾，深愛毛小孩的他，昨將6萬5000元支票交給台南「徐園長護生園」的徐文良院長，作為園中3000多隻流浪狗的伙食費，而好友陳零九也現身送上甘蔗，祝福他事業「倒吃甘蔗、一飛衝天」。

(中國時報)

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