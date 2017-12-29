福容名廚合菜 親民價啖五星級

2017年12月29日 04:10 中國時報 何書青 報導

福容大飯店以「五星平價好料理，相揪來福容呷飯」為號召，打造奢華豐盛卻價格親民的合菜套餐。（福容大飯店提供）

福容大飯店打破一般人對飯店餐點高價印象，喊出「五星平價好料理，相揪來福容呷飯」，旗下各飯店主廚端出拿手料理，打造星級合菜套餐。手路菜蔭醋魚、蒜香油雞、土魠米粉湯等澎派菜色都吃得到，4至6人套餐2800元+10％起，還有6至8人、8至10人的菜式，2018年元旦起開賣。

麗寶集團董事長吳寶田認為，星級飯店不該有距離感，因此讓旗下各連鎖飯店在主廚的巧思巧手下，推出兼顧食材品質和親民價格的「福容尚食在」星級合菜、中式桌菜和喜宴新菜單。

消費抽百萬名車

福容大飯店廚藝總監阿基師說：「福容大飯店是連鎖飯店，有食材上大量統購的優勢，可以把優惠回饋給大家。我們也強調『粗材細做』，讓大家在料理的細節裡都能吃出師傅的用心、專業，還有最重要的是吃出健康，不會因為價格低而疏忽嚴謹的把關。」以合菜來說，像是川味燜燒豆瓣魚、魚唇紅燴金蹄膀、無錫排骨、瑤柱荷香糯米卷等等，都是既經典又令人吮指回味的菜色。

此外，明年1月1日到3月31日，在全台福容大飯店住房滿3000元或餐飲滿5000元，可抽百萬名車Audi，還有iPhone X、全台15家福容套房住宿券等，獎項總價超過200萬。

(中國時報)