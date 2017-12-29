陶喆：我很願意等著你

2017年12月29日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

陶喆與小16歲的老婆Penny結婚3年，外界相當關注生子進度，他27日〈Mars Baby〉新單曲數位上線，吐露對未出生孩子的內心話，友人透露，流產是今年發生的事，夫妻倆心情都非常難過，也為此出國散心。對此，陶喆的經紀人楊濮僕表示，之後有計畫會拍攝MV紀念，媽媽陶王復蓉心情則不便透露。

他在〈Mars Baby〉歌詞寫下「多麼強烈愛的感覺，想必是因為你流著和我同樣的血」、「多麼遺憾，今生無緣，我很願意等著你」，直言對未出生孩子的遺憾，特別用嬰兒「啞啞」哭聲開場，聽了為之鼻酸，隨後轉為輕快曲調，沖淡憂傷情緒。而他將擔任台中跨年晚會壓軸，〈Mars Baby〉也是口袋名單之一。

農曆年後推新輯

陶喆前晚在臉書發文表示〈Mars Baby〉是上天送給他的禮物，要把它送給每個為夢想努力的人，鼓勵大家不要放棄。而他先前受訪時也透露一直有努力做人，而且想生3個小孩，陪伴Penny，盼望盡快有好消息。

新歌引發粉絲關注，對此種子音樂回應：「他並沒有要刻意放大私領域的事，所有情緒也都抒發在歌曲中，之所以寫出來，是希望藉由他自身發生的真實故事，來鼓勵和他有相同際遇的歌迷們，藉此獲得正向的力量。」預告他將於農曆新年過後推出新專輯。

(中國時報)