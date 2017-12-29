張軒睿嘟嘟嘴 專門吻姊姊

2017年12月29日 01:23 中國時報 陶福媛 報導

漢米爾頓Hamilton的X-WindDay-Date御風者雙曆款式腕表，3萬4900元。（Hamilton提供）

漢米爾頓Hamilton爵士藝匠計時碼表，6萬1400元。（Hamilton提供）

偶像劇《我的男孩》男主角張軒睿擔任，嘟嘟嘴專吻姊姊，穿Bottega Veneta早春服裝搭配漢米爾頓Hamilton世界時區腕表，帥氣破表。（JOJ PHOTO攝影）

漢米爾頓Hamilton世界時區腕表，3萬8900元。（Hamilton提供）

漢米爾頓Hamilton爵士大師時間玩家Jazzmaster Regulateur腕表，3萬8900元。（Hamilton提供）

新生代男星張軒睿最近在八大偶像劇《我的男孩》中與林心如姊弟戀，少不了有吻戲，不僅引起討論，且讓霍建華猛吃飛醋，接下來兩人還會有什麼發展？令人期待。

新戲擔綱練吻功

提到這驚天動地的一吻，張軒睿紅著臉說，吻完後他覺得占了姊姊林心如的便宜，直說「對不起」、「不好意思」，沒想到林心如大笑：「我才要跟你說對不起呢！」意指不知是誰吃虧、誰又占便宜，引來劇組哄堂大笑，直到現在他想到這一幕還會有點尷尬。

張軒睿說，吻戲是他的罩門，拍戲時他最怕的橋段就是吻戲，偏偏最近接的幾檔戲都要與女主角深情熱吻，他還在上一齣戲《狼王子》與安心亞吻得死去活來，拿到華劇大賞的「最佳接吻獎」。提到這個獎，張軒睿一臉尷尬地笑著解釋：「絕對不是吻功一流，應該是吻戲很多的緣故。」

早春男裝表現魅力

連續幾齣新戲都擔綱男主角，在演藝事業小有成就，不過孝順的張軒睿多將片酬拿回家給媽媽，或是存下來，幾乎很少花錢。近來他出席不少精品活動，加上這回受邀進棚拍攝時尚專題，穿上Bottega Veneta早春新裝，配戴最新的兩款漢米爾頓Hamilton男表，一款是世界時區和兩地時間的腕表，另一款則是爵士藝匠系列腕表，坦承有些小小心動，想買支好表犒賞自己。

漢米爾頓Hamilton將在2018年歡慶100周年，以飛行表起家的漢米爾頓早期是美國航空郵件（U.S.Airmail flights）的官方指定合作腕表，30年代更是環球航空、東方航空、聯合航空、西北航空的官方腕表，與航空有著深厚的淵源。

(中國時報)