超商全卡通刷 萊爾富開第一槍

萊爾富總經理汪裕豐，面對激烈競爭的超商紅海，積極創造數位提升。（本報資料照）

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中國時報
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萊爾富配合多達36家發卡銀行，打造信用卡全部通。（萊爾富提供）
7-11本月與國泰世華大結盟。國泰世華銀行副董事長蔡宗翰（左三），與統一超商總經理陳瑞堂（右三）。（7-11提供）
全家炙燒培根卷飯糰，原價35元，使用FamiPay綁定國泰世華卡，特價25元。（全家提供）
全家搭配刷信用卡，可享指定年菜85折，鼎富樓黃金魚片粉絲煲，499元。（全家提供）

零現金支付激戰延伸到超商，4大超商先衝Apple Pay等行動支付，下半年則爭與信用卡業者合作，其中萊爾富領先同業，打出「全卡通刷」結帳，消費者除美國運通外，總計36家發卡機構皆可通用，更為方便。

看好整體消費增25％

Hi-Life 萊爾富數位商務處處長葉育堅表示，目前使用行動支付消費的顧客占15％，且以20至30歲的年輕族群為主，平均消費金額約250元；隨著全卡通刷登場，預計明年可提升非現金支付30％成長，促進整體消費增加25％。

OK超商目前也已配合23家銀行刷卡，明年將釋出信用卡優惠利多。萊爾富使用支付工具，若綁定中信卡，首次消費就送優惠早餐組合；而每周三以中信卡購買Hi Cafe咖啡系列，再送同品項咖啡兌換券。

持全家自有FamiPay，或持台新、玉山、中信、國泰共4家信用卡，3月2日前購買全家指定年菜商品可享85折起優惠；若單持台新銀行信用卡，每周六消費滿100元，再送10元刷卡金優惠；持台新、玉山、中信、國泰信用卡，購買全家指定春節禮盒商品，可享單件9折起優惠。

行動支付超速Pay

7-11在國銀雖只與國泰世華卡合作，但釋出優惠利多，只要憑國泰世華卡於7-11消費，單筆滿500元現折50元，若再綁定行動支付（Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay），就再多折50元，也就是直接折100元。

(中國時報)

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