頂級家居轉攻電商 清倉1折起

CNSense大安旗艦店廚房空間。（CNSense提供）

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中國時報
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Bhome Boutique收實體店卻擴大電商，白金岩薔薇香氛蠟燭，1萬2000元。（取材自Bhome Boutique官網）
Bhome Boutique清倉特賣的Dizzy餐椅，原價4萬2000元，特價2萬1000元。（取材自Bhome Boutique官網）

台灣頂級居家市場不振，年前不少店家陸續收店。Bhome Boutique詠晟率先宣布實體店歇業，家居部分全面結束，未來剩下香氛事業，進攻電商並擴大經營，另一家CNFlower旗下CNSense也在年底宣布結束大安旗艦店營業，兩大頂級精品居家老店雙雙舉辦最後特賣，下殺1折起。

精品居家店Bhome Boutique已有11年歷史，詠晟家具創辦人Bruce、Ben坦言，台灣居家市場因景氣不佳而持續低迷，決定結束家居事業，因為香氛成長翻倍，明年會將主力放在香氛市場，並轉往電商；該店為期1個月的特賣被頂尖客層狂搶，活動即日起至明年1月15日，電洽02-23955055。

頂級花藝CNFlower旗下家居CNSense，也宣布大安旗艦店歇業不解散，即日起至明年1月31日進行感恩拍賣活動，電洽02-2325-7979。品牌表示，謝幕前仍希望為消費者留下最美印象，而台北誠品信義店2樓、台北SOGO忠孝店9樓門市持續營業，未來也將開拓線上購物。

(中國時報)

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