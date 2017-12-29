南北百貨 同歡賞煙火

2017年12月29日 04:10 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

高雄義大世界今年首創雙煙火秀，從31日晚11時16分開始首場煙火秀，一直到跨年再帶來999秒的「音樂藝術跨年煙火秀」。（義大世界提供）

新光三越信義A9 4F戶外廣場跨年派對，去年在倒數時刻放飛氣球，營造溫馨氛圍。（新光三越提供）

新光三越信義A8跨年夜美食POP-UP STORE「繼光香香雞」，香香炸雞大份120元、中份75元。（新光三越提供）

COMMUNE A7今年最後一次與民眾跨年，將舉辦「Final Countdown」及「ONE ＆ ONLY」兩場盛大派對，門票1000元起。（COMMUNE A7提供）

新光三越信義A8跨年夜美食POP-UP STORE「品品雞蛋仔」，每份80元。（新光三越提供）

後天南、北的跨年煙火秀即將登場，周邊百貨與購物中心都猛推活動搶客。台北信義區跨年人數年年破百萬人次，除了台北101煙火新年大秀，周邊新光三越、COMMUNE A7活動一樣熱鬧，義大遊樂世界除了煙火，還有派對炒熱氣氛。

新光三越跨年戶外趴

在信義區，新光三越台北信義新天地戶外廣場有兩場跨年派對，各可容納約500人，A8 4F是憑票入場的復古「童樂時光」、A9 4F是VIP專屬的「流金歲月」；A11則有容納千人的「蚊子電影院」，與7000人的「屋頂派對」邀旺福等歌手、樂團輪番接唱。

新光三越台北信義新天地A8 1F南大門外與A9 1F 北大門外的香緹廣場，還有第3年舉辦的「跨年夜美食POP-UP STORE」，比起第一年8、9攤、去年15攤，今年增為34攤，31日下午2時至元旦凌晨12時30分，匯集A8的繼光香香雞、添好運、品品雞蛋仔，A9的邁泉豬排、新葡苑、同壽司；A11的Jamie’s Italian、GB鮮釀等。元旦當天因應進駐A8的lululemon，首次舉辦百人做瑜伽迎新年。

貨櫃市集Final Countdown

為期一年的信義區貨櫃市集COMMUNE A7，即將在明年1月31日步入尾聲，除了帶來夢幻滑冰場，跨年夜更將舉辦2場盛大派對，「Final Countdown」將開放最佳101煙火觀賞區，門票定價為1000元，能於場內消費抵用650元，另外還有由FREZZ和WAVE CLUB Taipei主辦「ONE ＆ ONLY」將於貨櫃區北側空地登場，預售票價為2000元，在跨年夜準備與民眾同歡。

高雄義大世界今年首創「雙煙火秀」，將於31日晚11時16分帶來長達36分鐘的「奇幻迎賓煙火秀」，而在午夜零時再施放999秒的「音樂藝術跨年煙火秀」，此次活動也響應環保概念，採用大量環保煙火，而義大遊樂世界也推出跨年煙火PARTY，不僅可無限次搭乘摩天輪觀賞煙火，再加送開春限量福袋，雙人價2018元。

(中國時報)