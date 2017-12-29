2017年12月29日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

OK超商獨家發售paldo章魚海鮮麵，59元。（OK提供）

全家因應跨年，夯番薯備貨量達10倍。（全家提供）

萊爾富卡樂比堅脆洋芋片（黑胡椒口味），49元。（萊爾富提供）

跨年人群引發超商業績暴漲，宵夜點心完成備貨。（萊爾富提供）

跨年將至，每年在人潮最密集的時候，也是超商的備戰高峰。不但熱食像關東煮、夯番薯備貨量大增，各式零食啤酒也都加緊補齊。根據7-11統計，往年最熱門的超商食物，以茶葉蛋、台灣黑輪、白蘿蔔、大亨堡及米血糕最為熱銷。

7-11表示，氣象局預估跨年夜會轉成乾冷，低溫下探12度，且空氣品質較不理想，故加強保暖用品、口罩備貨；而不同地區的熱銷品也大不同，像是迎接日出聖地、嘉義阿里山周遭門市，以咖啡榮登冠軍，加上橫跨宵夜及早餐時段，關東煮單日可賣出3000多支，銷量較一般門市多2倍；而台北信義區因跨年夜人潮，加上夜店及酒吧多，啤酒及零食最熱銷。

全家在捷運沿線與信義區周邊店，都將增加10倍人力、10倍貨量。在信義區跨年核心區的店舖，更有可樂娜啤酒、金色三麥啤酒專屬櫃位，讓消費者呼朋引伴慶祝。

萊爾富則主打零食派對，陸續推出卡樂比堅脆洋芋片買一送一（優惠至1/1）；三寶樂Premium啤酒加一元多一件（優惠至1/1）；指定啤酒商品，加價15元起送可樂果、卡迪那，或加卡比薯條等零食（優惠至1/2）等。 OK超商則獨家推出炸雞＋韓國泡麵活動，在各家超商中別出心栽。（飲酒過量有害健康）

(中國時報)