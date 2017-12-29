2017年12月29日 01:23 中國時報 陳大任 報導

LEXUS UX Concept為一款「前衛美學X強烈肌肉感」的新型態跨界休旅概念車。（LEXUS提供）

TOYOTA FCV PLUS為「終極能源車-氫燃料電池車」，不僅是一部環保車，更是移動式智慧型發電機。（TOYOTA提供）

MAZDA RX-VISION首度來台，盡顯魂動之美。（MAZDA提供）

MITSUBISHI GT-PHEV Concept銳利纖細的LED頭燈搭配低斜的A柱及頗具運動線條的車尾C柱設計，完美詮釋前衛與科技。（MITSUBISHI提供）

MITSUBISHI GT-PHEV Concept水平線中控台設計將所有功能控制鍵移往排檔鞍座，後方依序為排檔座、地形適應模式選擇鈕以及手寫輸入板。（MITSUBISHI提供）

車展最有看頭的除了超跑、豪華旗艦，最值得親眼一見的就是概念車，它不但預告車廠未來車型的發展方向，也呈現未來汽車生活樣貌。

這屆車展包括HYUNDAI、LEXUS、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN、SUBARU、TOYOTA都將展示概念車。

LEXUS顛覆座椅設計

LEXUS小型豪華休旅概念車UX Concept，其亮點為3D懸浮式投影中控面板、能減少盲點的透明A柱，以及突破傳統思維的Kinetic Seat Concept動能概念椅，顛覆座椅設計定義。

TOYOTA藉由i-TRIL Concept、FCV PLUS的展演，啟動對於未來移動及能源共享新境界的想像。i-TRIL Concept配備自動駕駛與搭載人工智慧（AI）聲控操作介面；FCV PLUS訴求新能源移動趨勢，以極富未來感的外觀及能源共享的先進概念進行打造，完美演繹未來城市生活的想像。

MITSUBISHI續航力強

MITSUBISHI GT-PHEV Concept採對開式車門設計，透過車頂大面積全景式天窗，營造開闊舒適的車內空間感受。搭載次世代Plug-In Hybrid系統，3具電動馬達採前一後二配置，搭配獨家S-AWC全時四輪驅動及AYC主動式舵角控制系統，在「純電」模式下可行駛120km，搭配汽油引擎達1200km續航距離。

2018世界新車大展

★展覽時間：2017年12月30日起至2018年1月7日止，每日10:00-18:00／台北南港展館1F、4F展出／票價300元。

(中國時報)