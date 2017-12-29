運動休旅車 車展嬌點

運動休旅風潮發燒，日系、歐系品牌爭相引進新車，BMW總代理汎德甚至將尚未上市的X2借來參展；國內自主品牌也推陳出新，納智捷更將首度曝光U5電動運動休旅車。
納智捷今年一口氣推出U5、U6 GT/GT220共3款運動休旅車，供車迷一次看足，而首度曝光的U5電動運動休旅車，已搭載LUXGEN引以為傲的創新科技，續航里程已達220公里，現場將還可看到以手機遙控U5電動車的新科技。
U6 GT車系 出生於賽道
這次車展，納智捷也將展出生於賽道的LUXGEN U6 GT車系，搭載全新世代1.8L雙渦流渦輪增壓引擎及第三代AISIN六速手自排變速箱，U6 GT220擁有高達222hp／33.6kgm最大動力，U6 GT也有202hp／32.6kgm的表現。
LUXGEN U6 GT220更與世界一級賽事輪圈供應商RAYS、德國BILSTEIN減震筒、BRIDGESTONE性能胎合作賽車級配備，整車在台灣完成各項參數設定後，空運至日本Autopolis賽道由F1方程式日籍專業車手進行測試及驗證，台日往返多達14趟，透過賽道開發讓U6 GT、GT220擁有操控、安全及舒適三感均衡的德系操控感。
U5測試超越標準
今年納智捷除了展示最新車款及電動車外，展區內還安排一台於8月底送往西班牙IDIADA（Euro NCAP的測試單位、歐洲七大安全實驗室之一），進行法規碰撞測試，挑戰以Euro NCAP前撞項目64公里標準，比法規更嚴苛的試驗工況，納智捷也將揭露正式法規報告資料，展示U5碰撞成績超越法規，通過Euro NCAP設定的嚴苛工況測試。
納智捷表示，自2009年推出第一部七人座MPV開始，每一部車輛在工程開發驗證階段，都分別在歐洲、台灣、中國大陸等地之國際級實驗室，進行LUXGEN在車輛安全開發上的驗證與測試工作，包含前面全寬撞擊、前面偏置撞擊、側撞、側柱撞、後撞等各項嚴格的高速工況試驗。
此外，隨著近來國際車安技術的趨勢演進，華創車電也與歐洲國際實驗室進行包括：行人保護測試、高速撞擊測試以及主動安全研發等項目，透過與實驗室模擬以Euro NCAP標準之測試與驗證，過去旗下的U6、U7等車款，也都獲得C-NCAP五顆星的認證。
(中國時報)