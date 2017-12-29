運動休旅車 車展嬌點

2017年12月29日 01:23 中國時報 陳大任 報導

LUXGEN U5今年9月送往西班牙IDIADA進行法規碰撞測試，挑戰Euro NCAP最嚴苛車安測試標準，實車將於車展亮相。（納智捷提供）

Audi SQ7頂級性能戰旅配置4.0L V8柴油引擎，能一舉爆發435hp／900Nm最大動力，即使2270kg的車身仍能保有靈活輕盈的性能表現。（Audi提供）

首度曝光的LUXGEN U5電動運動休旅車，續航里程已達220公里。（納智捷提供）

VOLVO將由XC60領軍展出全車系新車。（國際富豪提供）

BMW最新款中型運動休旅車X3 M40i，為X3車系首款M Performance Automobile高性能車型。 （汎德提供）

New Range Rover Velar傳承自Range Rover家族DNA，擁有前衛的設計風格與全新的Touch Pro Duo觸控資訊系統。 （九和汽車提供）

HYUNDAI TUCSON出自德國首席設計師Peter Schreyer之手，為品牌旗下最具動感的跨界休旅車。（南陽提供）

F-PACE為Jaguar史上首款跑車型SUV，採用雙轉子機械增壓汽油引擎，將最大的駕駛快感與使用效能完美融為一體。（九和汽車提供）

運動休旅風潮發燒，日系、歐系品牌爭相引進新車，BMW總代理汎德甚至將尚未上市的X2借來參展；國內自主品牌也推陳出新，納智捷更將首度曝光U5電動運動休旅車。

納智捷今年一口氣推出U5、U6 GT/GT220共3款運動休旅車，供車迷一次看足，而首度曝光的U5電動運動休旅車，已搭載LUXGEN引以為傲的創新科技，續航里程已達220公里，現場將還可看到以手機遙控U5電動車的新科技。

U6 GT車系 出生於賽道

這次車展，納智捷也將展出生於賽道的LUXGEN U6 GT車系，搭載全新世代1.8L雙渦流渦輪增壓引擎及第三代AISIN六速手自排變速箱，U6 GT220擁有高達222hp／33.6kgm最大動力，U6 GT也有202hp／32.6kgm的表現。

LUXGEN U6 GT220更與世界一級賽事輪圈供應商RAYS、德國BILSTEIN減震筒、BRIDGESTONE性能胎合作賽車級配備，整車在台灣完成各項參數設定後，空運至日本Autopolis賽道由F1方程式日籍專業車手進行測試及驗證，台日往返多達14趟，透過賽道開發讓U6 GT、GT220擁有操控、安全及舒適三感均衡的德系操控感。

U5測試超越標準

今年納智捷除了展示最新車款及電動車外，展區內還安排一台於8月底送往西班牙IDIADA（Euro NCAP的測試單位、歐洲七大安全實驗室之一），進行法規碰撞測試，挑戰以Euro NCAP前撞項目64公里標準，比法規更嚴苛的試驗工況，納智捷也將揭露正式法規報告資料，展示U5碰撞成績超越法規，通過Euro NCAP設定的嚴苛工況測試。

納智捷表示，自2009年推出第一部七人座MPV開始，每一部車輛在工程開發驗證階段，都分別在歐洲、台灣、中國大陸等地之國際級實驗室，進行LUXGEN在車輛安全開發上的驗證與測試工作，包含前面全寬撞擊、前面偏置撞擊、側撞、側柱撞、後撞等各項嚴格的高速工況試驗。

此外，隨著近來國際車安技術的趨勢演進，華創車電也與歐洲國際實驗室進行包括：行人保護測試、高速撞擊測試以及主動安全研發等項目，透過與實驗室模擬以Euro NCAP標準之測試與驗證，過去旗下的U6、U7等車款，也都獲得C-NCAP五顆星的認證。

(中國時報)