VW Multivan典雅大器

福斯商旅Multivan向來以高級沉穩豪華商旅定位，深受企業菁英人士喜愛。（福斯商旅提供）

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雙座設定，除具備前傾、滑移調整機能便利進出第三排座椅外，也能one-touch輕鬆操作免拆卸直接進行360度旋轉打造行動商務會議室。（福斯商旅提供）
福斯商旅也將引進California Ocean以及相關套件，讓喜愛露營的車主更加便利。（福斯商旅提供）

福斯商旅Multivan歷經70年進化淬煉，凝聚全球千萬車主使用經驗，2018年式Multivan不僅保有典雅大器造型，並首次在推出4種車款，民眾在展場將可一睹豪華商旅風采。

2018年式Multivan配備2.0 TDI渦輪節能科技引擎，204hp／45.9kgm最大動力輸出，扭力峰值於起步低轉速的1400轉即可全數湧現，不論是在城市街道或在鄉野山路，都能夠讓車輛持續保有強勁扭力。將提供Trendline、Comfortline、Highline以及向第一代T1致上最高敬意的Multivan黃白雙色特仕版。

Multivan Highline標準配備4MOTION全時四輪驅動、DCC主動式懸吊系統，駕駛透過中控台按鈕切換標準、舒適與運動3種模式，方向盤轉向輔助力道、懸吊反應、變速箱換檔轉速與模式皆會改變，提供車主不同的駕駛體驗。

在安全系統上，除了搭載電子行車穩定系統ESP、環艙氣囊、防鎖死煞車系統ABS、電子防滑差速器EDL、電子煞車力道分配系統EBD、加速循跡防滑控制系統ASR、減速循跡防滑控制系統MSR，車道變化警示系統外，更包括斜坡起步輔助系統與Side Assist車道變換輔助系統，另外在PDC前後停車導引系統與Rear View車後影像倒車攝影幫助下，讓駕駛更易於掌握周圍狀態，減少視野死角造成意外的可能。

Multivan同時配置MCB二次碰撞預煞系統，由氣囊感知器通知電腦作動ABS，若車輛在撞擊後繼續滑動，系統會自動介入並煞車直到10 km／h車速。在煞車或加速過程中，駕駛人隨時都能接手繼續控制車輛。

(中國時報)

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