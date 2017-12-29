2017年12月29日 01:24 中國時報 陳大任 報導

日本原裝SUZUKI IGNIS是一款能讓生活充滿無限創意的都會魅力小車，它榮獲2017世界年度都會車TOP 3。（SUZUKI提供）

SUBARU XV共有2.0i、2.0i-S及2.0i-S EyeSight等多種款式，展覽將以「Eyesight 智能駕駛安全輔助系統」為主軸。（台灣意美提供）

KIA Stonic為跨界小型休旅車，在歐洲車壇頗受矚目，內裝為雙色設計，並採大面積烤漆飾板，並將ESC、VSM列為標準安全配備。（KIA提供）

BMW i3為小型純電動車，也是全世界第一款在每個階段都以永續性為前提設計的量產車，不僅環保，更有靈敏的操控性，0-100km/h加速只要7.3秒。（BMW提供）

小車當道，汽車品牌向下扎根，從豪華品牌賓士、BMW至日系TOYOTA、SUZUKI都推出小型掀背、迷你SUV、小型跨界、迷你家庭房車等各式車種，就是要滿足不同需求。

這次車展SUZUKI小車軍團將由SWIFT Sport領軍，包含能體驗市郊雙棲的輕越野車VITARA；全方位都會掀背車BALENO；滿足全家需求的歐風休旅SX4；都會魅力小車IGNIS，以及年輕人最喜愛的SWIFT車款。

SUZUKI將會展出車迷期待已久，於2017法蘭克福車展中技驚四座的SWIFT Sport車款，並預定2018年上市，此車將搭載大獲消費者好評的BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，及具有輕量化與高剛性特色的新一代平台「HEARTECT」，優異的操控性能及高速穩定性絕對值得期待。

VITARA輕越野 SX4全家歡

VITARA為歐洲原裝，延續SUZUKI引以為傲的越野DNA，除了兼具獨特設計以及適度越野性能的車體設計，搭載智慧型四輪驅動系統，能適應台灣九成以上道路以及絕大部分的輕越野路況，給與駕駛者市郊雙棲的極致操控。SX4則是輛能夠滿足全家人需求的家庭用車款，雅致歐風設計，結合陽剛的強悍外觀，完美詮釋跨界魅力，令人耳目一新。

IGNIS靈巧 BALENO全方位

SUZUKI IGNIS為日本原裝，擁有靈活多變的收納空間，能因應各式各樣的行車風格，感受靈巧駕馭快感的同時，更展現迷人的都會風格。今年車展更將展示IGNIS特仕版，加裝歐風彩條及大器山型貼飾、水箱護罩的紅色飾條更顯個性、時尚尾翼再升級。BALENO則針對男女間不同用車需求，提供無論動靜都能享受駕馭樂趣，擁有旗艦級座艙與355L超大後廂空間，能滿足各種用車需求的全方位小型掀背車。

這次車展，SUBARU將展示安全科技「Eyesight 智能駕駛安全輔助系統」，透過迅速 精準的運算識別系統，可偵測顏色、距離、移動或靜止物體，清楚辨別行人、腳踏車、車輛等障礙物，排除行駛間突如其來的危險狀況。

(中國時報)