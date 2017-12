2017年12月29日 01:24 中國時報 陳大任 報導

裕隆將展出全新中大型房車NISSAN SENTRA,全車系標配VDC車輛動態穩定系統。(裕隆提供)

擁有歐洲最美掀背美譽的Skoda Rapid特地選在車展發表上市,外觀增加LED日間行車燈以及車頭下氣壩鍍鉻飾條,營造出更為動感與時尚氛圍。(Skoda提供)

Ford Mondeo Wagon於車展首演,同時擁有霸氣優雅外型與寬敞收納空間。(Ford提供)

小男孩樂團為ECLIPSE CROSS唱出「Proud to be ME」的品牌精神。(中華三菱提供)

名人代言總是能為商品加分,台灣歐吉桑吳念真魅力最大,為中華三菱商用車、電動二輪帶進好業績,Skoda、VOLVO都曾邀請陳金鋒、張鈞甯代言,拍出感人的廣告片。

中華三菱可說國內是採用名人代言最多的品牌,包括陽岱鋼、宥勝、吳念真和Sandy吳姍儒分別代言旗下GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER和電動自行車emoving Shine。這次世界新車大展,中華三菱將邀請陽岱鋼、宥勝、吳姍儒到場與觀民眾互動。

中華三菱將展出ECLIPSE CROSS、OUTLANDER PHEV等全新進口車款,帶給消費者充滿驚喜與豐富的賞車體驗。ECLIPSE CROSS在台上市時間不僅與歐洲、北美同步,更領先日本,為全亞洲首發。中華三菱邀「小男孩樂團」為以全新單曲《Proud to be ME 我的驕傲》,為ECLIPSE CROSS唱出「Proud to be ME」品牌精神。

GRAND LANCER過彎穩定

陽岱鋼代言的MITSUBISHI GRAND LANCER搭載全新JATCO CVT8智慧型無段變速系統,每公升15.7km的一級油耗表現傲視同級車款。精準調校後的MDSS運動化懸吊系統,提升行車與過彎操控上的穩定性。NVH卓越隔音減震工程則大幅強化乘車舒適性。

MITSUBISHI OUTLANDER在同級SUV中以高安全性著稱,搭載ACC(主動車距控制巡航系統)及FCM(主動式智慧煞車輔助系統),能展現最先進的車輛主動安全思維。運用定速巡航並以雷達波偵測前方路況,可因應前車距離自動增減速度來保持安全車距,大幅降低駕駛者負擔,當有碰撞風險時可即時主動煞車避免意外發生。

多款新車登台齊爭豔

今年車展也有許多新面孔,例如擁有歐洲最美掀背美譽的Skoda Rapid特地選在這次車展上市,另款歐洲原裝進口旗艦跑旅Ford Mondeo Wagon也要在車展正式登台。NISSAN由東瀛戰神NISSAN GT-R領軍,展出日系經典370Z、跨界跑旅JUKE、超玩美休旅X-TRAIL、魔術再進化iTIIDA、心舒適房車SENTRA以及節能RV小玩咖LIVINA等車款。

BMW大7系列規畫於挑高大氣的獨立展區,子品牌BMW M與BMW i將以BMW M5、BMW M4 CS及BMW i3、BMW i3s表現極速性能與電能革命;台灣賓士於大展期間舉辦趨勢論壇「Mercedes-Benz Future Talks未來論壇」,邀集各領域菁英及意見領袖探討創新科技與未來智能。

