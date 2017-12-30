蔡年終談兩岸 相信習不會對台動武

2017年12月30日 01:33 中國時報 曾薏蘋 、 郭建伸 、 楊孟立 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡總統昨在年終記者會答外媒時，隔空對大陸領導人習近平喊話說，「相信中國大陸領導當局，應是理性決策者，這時對台動武可能性，應不在他現在決策思考裡面，不會視作現階段的選項。」她說，「不卑不亢，穩住兩岸，走向國際，是全體台灣人民共同的期待，也是我的使命。」

巧的是，習近平昨在政協新年茶會會上也對台喊話說，大陸將堅持「一個中國」原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。

蔡總統年終記者會移師龍潭中科院研發展示館舉行，在提到兩岸時，蔡總統說，「我要請國人同胞放心，兩岸關係不會暴走、不會僵住、也不會走回過去國民黨威權時代，不相往來的老路」。

兩岸關係 不會暴走、僵住

蔡總統與媒體茶敘時表示，「維持現狀是我們不變的立場，也是台灣向區域、向世界做出的有效承諾」。亞洲和平、繁榮和發展，是區域內所有國家的責任，兩岸問題，就是區域和平問題。「我們會善盡區域安全的責任，持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係」。

她說，去年520至今，兩岸維持穩定態勢，雖然一年多來，歷經一些事，情勢變遷，基本仍是穩定局面。關切區域和平穩定的國家，都有一致看法，連對岸都很難排除，就是兩岸問題絕不是軍事武力解決，而是要用和平方法面對不同的意見與不同立場。

蔡說，大陸軍事活動牽動的不只是台海情勢，還有東亞情勢，不只台灣單獨面對這問題，東亞其他國家，也都密切注意情勢，「動機企圖也是我們持續觀察。」

習近平：促進交流 反台獨

習近平昨在政協茶話會上除再次強調對港「一國兩制」外，還指出，大陸堅持一個中國原則與和平統一，促進兩岸交流交往，堅決反對「台獨」。

他說，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」。新時代中國特色社會主義的航線已明確，中華民族偉大復興的巨輪正在乘風破浪前行。在這艘巨輪上，每一份力量都不可或缺。

藍委曾銘宗質疑，蔡就任以來一直說維持現狀，但現在明顯已陷僵局，證明她做不到。「真想改善兩岸關係，就要拿出具體行動。」藍委林為洲諷，兩岸關係已是1996台海危機後最嚴重時刻，真要拜託蔡總統，不要帶領我們回到「單打雙不打」年代。

(中國時報)