艾普羅民調：家長擇校標準是就業率 非註冊率

2017年12月30日 01:33 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

教育部公開大專校院校務資訊，外界都把新生註冊率與退場標準畫等號，但據旺旺中時艾普羅民調發現，57.8％受訪者認為應以就業率做為大學退場標準，應以註冊率作退場標準僅32％；另79.9％家長認為，擇校標準在於就業率，可做職涯保障，只有11.8％會考慮註冊率。

教育部前天公布106年學年度大學註冊率，19校低於6成，註冊率一公布引發不同評價。針對「大專私校退場」所做的艾普羅民調顯示，77.9％民眾認為台灣多達157所大專院校，大學的確太多，應減少，只有13.9％認為不應減少，8.2％民眾未表示意見。

7成民眾認為大學應減少

值得省思的是，受訪者對「大學畢業即失業」現象是否改善，僅9.6％認為有改善，71.2％認為變嚴重，10％認為與過去相同。換言之，民眾多認為大學學歷已貶值。

實踐大學校長陳振貴指出，受少子化影響，學生數量大減，「眼看池塘裡的魚變少，大學招生變無魚可撈」，學校辦學是否具特色，能作為品牌、辦學辦的物超所值，畢業是否能就業，都成為學生及家長選擇大學重要條件。

台北藝大藝術與人文所教授林劭仁，目前也是高教評鑑中心基金會品質保證處長，他認同家長及學生不會以註冊率選擇大學，像中信金融管理學院，前身為興國管理學院，在中信金接管後，擁有龐大企業背景，且具備辦學特色，代表畢業即就業，便能吸引學生前往報讀。

退場標準 過半支持就業率

民調也顯示，57.8％受訪者認為大學退場標準應以就業率為主，僅32％認為應以註冊率為主。對照家長擔心子女畢業即失業，高達79.9％家長認為，擇校標準在就業率，可做為職涯保障，只有11.8％先考慮註冊率，避免就讀學校因註冊學生少而關門。

桃園市立南崁高中高三生陳毅說，他專長在於寫作與閱讀，因此計畫透過「特殊選材」的升學管道，報考公立大學中文系或人文社會科系。他說，選擇校系時，新生註冊率只是參考，生涯規畫仍以個人興趣為主，也期望能讀喜歡的科系，以累積專業，找到自己的人生方向。

(中國時報)