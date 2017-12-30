逼私校退場 不如協助轉型

2017年12月30日 01:33 中國時報 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

《中國時報》29日舉辦「少子化衝擊 私校退場風暴」論壇

編按：受少子女化影響，105學年大專校院一年級新生已減至22.5萬人，預估2028年剩下16萬人，很多大學面臨倒閉危機。行政院已通過「私校轉型及退場條例」草案，教育部也首度公告私校註冊率及辦學預警資訊。鑑於私校退場浪潮勢不可擋，為避免重創台灣高教、影響師生權益，《中國時報》29日舉辦「少子化衝擊 私校退場風暴」論壇，希冀探索可行方案，化風暴於無形。

《私立大專校院轉型及退場條例》規畫50億元做私校轉型退場基金，但不少校方都認為轉退條例缺乏誘因，多為強迫退場而非協助轉型，導致私校以拖待變。醒吾科技大學校長周燦德呼籲，從基金撥款10億元協助轉型；更有校長不諱言可能為此上街頭，「軍公教都可以為了年金上街頭，私校一樣可以上街頭」，盼教育部正視問題嚴重性。

縮短風暴期 降低對高教傷害

上月政院通過《私立大專校院轉型及退場條例》草案，但不少校方批評，轉退條例根本沒有足夠誘因。醒吾科技大學校長、前教育部次長周燦德指出，雖然法規叫「轉型退場條例」，但50億元的基金，幾乎主力都放在退場之用，缺乏轉型誘因，讓不少私校以拖待變，建議政府從中撥款10億來協助轉型。

周燦德強調，少子化風暴已無法擋，政府的責任是要縮短風暴期，降低對高教的傷害，與其逼迫私校退場，不如幫私校找出路。

推南向專班 外生納入註冊率

私立大學校院協進會理事長李天任表贊同，「有些學校可能1、2億元就能救起來」，建議可成立特別委員會來分配款項，在事情還有轉圜前迅速下手，也能避免退場後變成社會問題，否則難保將來不會有人上街頭抗議，「軍公教都可以為了年金上街頭，私校一樣可以上街頭」。

至於轉型該怎麼做？周燦德建議，政府既然要推南向專班，不如將外籍生納入註冊率，再輔導招收許多外籍生的學校轉型作國際學校；此外，實施總量管制，不少學校都會開辦餐飲等容易招生的民生系所，培養人才方向與產業需求不符，導致產業抱怨學用不一致，其實就是總量管制問題，建議公立學校進行控管，並訴諸更多誘因讓私校配合。

建議吹哨機制 維護教學品質

教育部技職司長楊玉惠指出，學校清算校產、土地處理速度緩慢，但50億元的基金是「救命錢」，保障教職員工的生活，有其必要。此外，為了提高私校退場的誘因，周燦德建議，政府可以分配讓董事會獲得一定的財產比例，換得董事會自願退場，「但要注意社會觀瞻」，至於財產分配比例應要多少還有待商討。

李天任感嘆，當年引以為傲的高等教育，已經被踐踏得相當厲害，既然大家對管制私校失去信心，建議設立品質吹哨者機制，不管家長、學生、教師都能吹哨，以維護教學品質，也避免無的放矢。

(中國時報)