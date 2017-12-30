私校也能小而美 學生數待商榷

2017年12月30日 01:33 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

依「私校轉型退場條例草案」，私校學生若未超過3000人、連2年註冊率未達6成，將面臨轉型或退場。有私校不滿指出，放眼國際，多的是不到3000人的優質學校，政府對私立學校管太多，不僅包生包死，還透過政策導引補助來「養成你聽話的習慣」，這絕非好事，應給予更多空間、放手讓私校自己做。

和春技術學院副校長呂綺修指出，教育部訂的3000名學生標準實在有待商榷，以全球前10大的藝術學院，只有俄羅斯列賓美術學院和英國皇家藝術學院超過1000人；她強調，我國有些私校或許不符合指標，但依舊表現優秀、有自己的特色，教育部的量化數據可能會造成「錯殺」。

呂綺修進一步指出，該校教學是100％銜接產業，也造就過去3年、9成應屆畢業生迅速找到工作就業，「也能立刻銜接新南向」，因在政府推動新南向前，學校就已積極朝南發展，在海青班中排全國12強；她強調，和春至今也教出相當多東南亞學生，讓他們回國創業圓夢，深受肯定。

教育部技職教育司司長楊玉惠說，3000人是一個學校基本經營的數字，現實也出現因學生太少，大一大二學生一起上課等情形，而學校財務也是個一大指標，校方若對老師薪水積欠或打折，皆會影響學生學習品質。但她強調，對於學生人數少的學校，董事會若能依舊不計成本辦學、投入資源，不會被列為輔導對象。

私立大學校院協進會理事長李天任說，以日本為例，對私校秉持的理念就是「你要辦就辦、要走就走」，甚至政府給的補助款，也是先給到私校振興事業團，再由其給予分配和管理，讓私校有喘息空間，韓國的大學甚至可以經營企業，但我們教育部卻總以政策來導引補助，讓大家養成聽話的習慣。

李天任補充，我國有些私立中等學校，學費比私立大學高、甚至可自定學費，受的監督和要求的品質卻比私立大學低，「這對私人辦學來說很公平」，他指出，政府應思考是否能在前方開放更多機制。

(中國時報)