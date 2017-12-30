曾燦金：公私立高中職共體時艱

2017年12月30日 01:33 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

教育部公布大學新生註冊率，私立大專院校有17所未達6成，未來可能面臨轉型或退場。有私校校長不滿指出，政府若因少子化欲將高教瘦身，應仿效高中職「公私立一起來」，甚至公布各校實際辦學指標，作為家長和學生選校參考，而非一味將高等教育貼上「私不如公」的標籤。

台北市教育局長曾燦金說，技職教育是台灣的驕傲，現在高職必須透過類科、系所調整，才能學以致用。他舉例，北市有400多個廟宇，教育部就該開文資修復科，面對現亟需人才的長照，也可專門選定幾間學校、或成立照顧服務科來培養人才。

曾燦金補充，面對少子化風暴，北市公立高中職也共體時艱，連建中、北一女也都有計畫的緩減，家長看到子女就學時，實際品質是高的，就沒有產生反彈；面對私立高中職，北市也給予減班基準，當招生率不夠時，讓你先休息一下，並在減班時給予補助款，避免惡性循環。

新北市教育局長林奕華則強調，為了顧及學生的學習品質，新北市近來也逐漸減少公立高中職的班級學生數，她坦言確實感受到家長壓力，但仍應以專業來堅持做對的事情。

林奕華有感而發表示，國立學校自2013年改由地方政府接手後，即著手進行的6年高中職旗艦計畫，也是不分公私立學校，都開放經費申請。而新北市是全國工廠最多轄區，因應少子化風暴高中職教學端也大幅調整，包括規畫訂單式的產學鏈課程，產業不致找不到人才。

龍華科大校長葛自祥表示，他很佩服地方教育局首長，有計畫性地將公立高中職減班「卻看不到公立高教有相關做法」；他痛批，有時甚至還要給公立大學外加名額，他們才願意辦，這不是刻意打擊私立學校嗎？

私立大學校院協進會理事長李天任代表私立學校疾呼，教育部應將各學校辦學指標等資訊公開，作為家長和學生的選讀依據，而非一味的先公再私，以前大家是選系不選校，但近來卻被標籤化，變成選公立不選私立。

教育部技職教育司司長楊玉惠坦言，確實很多家長堅持「先公再私」，也使得公立學校註冊率始終很高，對於「公私一起瘦身」的聲音，教育部有聽到、也有在思索，但家長團體的聲浪很大，所以還需要尋求更高度的共識。

(中國時報)