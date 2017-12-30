未來10年恐有66所私校關門

2017年12月30日 01:33 中國時報 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

《私立大專校院轉型及退場條例》雖規畫50億元基金輔導私校轉型或退場，根據旺旺中時艾普羅最新民調發現，57.8％受訪者認為50億元基金無法保障退場私校師生權益。私校紛建言，台灣正因辦學有成，才會吸引英國、澳洲等國家跨海台來求才，建議教育部應更開放境外生、減少非教育因素干擾，讓世界知道台灣的教育品質值得肯定。

龍華科技大學校長葛自祥說，我國目前每年約有21萬名大專院校新生，公、私立約各佔6萬和15萬人，估計到2028年，大一新生將減至11萬人，屆時公立高教仍會收走6萬人，私校只剩5萬人，以現今約有100所私校推算，恐有66所會關門。

「如果這個政策下去已經拖了好長一段時間，才心不甘情不願退場，這樣是消極或無效的政策」，醒吾科技大學校長、前教育部次長周燦德指出，現在私校面對欠缺人性考量的退場條例，就是以拖待變，學校還是且戰且走，應該更積極替私校找出路。

葛自祥說，60年代的台灣，正從農業社會轉型到工業社會，需要大量實務人才，因此鼓勵企業家拿錢辦學，台灣許多私立科技大學都設立在此時，為社會培養關鍵人才功不可沒，「少子化不是這2年才發生，難道政府不用負責嗎？」

此外，儘管台灣大專院校有意招收大陸的優秀學生，葛自祥提醒，也還有非教育因素在干擾，像是最近就有80位對岸學生無法順利到龍華就讀，「但台灣誰能幫我？」

教育部技術及職業教育司司長楊玉惠回應，有關兩岸教育交流部分，絕沒有因政黨輪替有所改變，至於政府推動的新南向政策，只要各校有需要教育協助，教育部都會統籌規畫。

外傳台灣新南向主要招生來源國馬來西亞，當地媒體竟有報導，提醒至台灣別就讀「地雷學校」，楊玉惠回應有聽聞這事，事實上，台灣的高等教育仍備受肯定，不同領域都有發光發熱的貢獻，現在只是受困於少子化問題，回歸人才培育重點，「沒有太多時間虛耗，國家要往前走」。

(中國時報)