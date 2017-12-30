赴陸讀大學 近半家長心動

2017年12月30日 01:33 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

大專私校退場調查

教育部公開大專校院校務資訊，引發輿論關注，「私校退場」又成議題；不過旺旺中時艾普羅最新民調卻發現，台灣家長考慮「讓子女到大陸讀大學」的比例竟然高達45.8％，在幾年前是不可想像的，也讓已經受到少子化浪潮衝擊的台灣高等教育環境雪上加霜。

均標就可申請 條件寬

大陸今年七月宣布，台灣學生只要學測達到均標就可以申請大陸大學，以2017年學測均標是44級分來看，標準放得非常寬；由於均標學生差不多就是現在學生缺口最大的私立技職校院的主要生源，換言之，大陸要搶的生源跟私立大學重疊，因此私校莫不覺得震撼並提高警覺。

不過陸校學測均標招生一事，一直還沒有得到民意驗證。旺旺中時媒體集團29日公布大專私校退場調查，其中第7題問到「明年起，學測達到均標的高中生就可以申請大陸大學，如果您有要就讀大學的子女，請問您會不會考慮讓子女到大陸讀大學？」竟有45.8％家長表示「願意」，跟「不會讓子女赴陸就讀」的51.5％幾乎勢均力敵，讓人驚覺台灣家長想法已經逐漸改變。

大陸高教排名 往前衝

一位北市李姓家長表示，現在資訊發達，媒體上都看得見大陸高等教育國際排名一直往前，讓他對大陸大學完全改觀；另一方面國內不少大學聲譽不佳，且學校太多，資源稀釋，「我們也擔心小孩在大學沒有受到照顧。」孩子現在一個讀高三，一個高二，都是北市很不錯的學校，應該可以考上頂大，但不會排斥大陸大學。

高雄王先生表示，大陸大學開放招收均標台生，會想去了解一下大陸大學的辦學品質。

就業市場蓬勃 誘因大

不少家長表示，去大陸讀書主要是看在就業市場；而根據赴陸讀書的台生「粗略感受」，近五年來也有愈來愈多台生是衝著要來大陸工作而來，「至少七成會留下來，而且不是台商子女或有親戚在大陸，都跟大陸沒有淵源，這在以前是很難想像的！」

一位不願具名的私校校長表示，大環境如此，如果家長選擇用腳投票，學校也沒有辦法。他反問：「我們能有甚麼因應方式？現在只要學校能生存下來就是勝利了。」只有台灣高教把體質調好，才能不怕別人來搶學生。

(中國時報)