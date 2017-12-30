接軌國際金融 鹹魚翻生典範

2017年12月30日 01:33 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

少子化浪潮來襲，全國公私立大學面臨嚴峻的生存挑戰，中信金融管理學院2015年接手瀕倒閉的興國管理學院，徹底換血改造，走「小而美」、「小而專」路線，連3年滿招、註冊率100％，出色的辦學績效已成國內大學「鹹魚翻生」典範！

「培育未來的國際金融家是中信金融管理學院育才宗旨，每位學生皆學有專長，清楚知道自己要什麼！」當外界聚焦中信金融管理學院背後有企業當靠山，提供企業實習、績優生保障就業等「誘因」，學校的目標不僅培育金融專才也重視全方位素養的培育。

明年新設不分系金融管理學士班，讓學生打破學習框架，提供更多元的學分學程選擇，這樣的育才理念也與教育部近年亟欲貫徹實驗教育的想法不謀而合。中信金融管理學院提供優質的師資、課程、學習與及實習機會的環境，是連續3年滿招的關鍵。目前全校系所加上今年新設中信國際實驗教育機構招收高中學生，總計約500多名學生。

辦學策略迥異一般企業經營學校作法，創校之初一度引起外界質疑，但中信金融管理學院透過禮聘優良師資健全體質，配合主打金融管理的學習模式，招收到的學生不乏台南女中、台南一中等高分群。

捨台大前來就讀的蔡東軒即是一例，因想在職場進入全台知名的金融公司一展長才，申請進入中信金融管理學院，3年成績始終名列前茅，明年將升大四，學校也將送他到海外名校學習，際遇羨煞同儕。

同時，校方也已擬定明年從150位將升大四的學子當中，擇優選出30位進入中國信託實習，表現優秀者更可提前簽約，保障就業。

接軌市場所需的課程，也是一大特色。中信金融管理學院今年7月與台灣運彩簽署合作備忘錄，首創國內大學先河、開設「運動分析學分學程」，設立「運動分析研究中心」，結合大數據分析，培養運動數據分析師，在傳統職場型態之外，提供學子更多就業契機。

(中國時報)