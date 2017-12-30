新聞透視－務實救高教 為大學找出口

2017年12月30日 01:33 中國時報 簡立欣

教育部公布大專校院校務資訊，大家冷眼旁觀，好像這只是私校、尤其是技職校院生存戰，其實不然！高教沉痾是國家、社會、學校（包括公立大學）、學生、產業的多輸局面，大家都要務實面對挑戰。

首先從國家角度，「大學退場」變成教育部單一部會的壓力，事實上人才培育攸關國家競爭力，經濟部、勞動部、國發會都責無旁貸，理應跨部會盤點人力需求，而不是放任學校大開容易招生的類組。

再從部會角度來看，教育部有三點要修正：第一，檢討《轉退條例》，不是把自己變警察，把私立技職校院當成一定會犯錯的小偷，應把政府資源拿來製造誘因，讓大學找到出口。

第二，公私立大學一起瘦身，不能用「國立大學減招，家長會抗議」做為藉口，北市明星高中都在減招，北一女過去10年從29班減為20班，每班從20年前的50幾人減到現在36人，市立高中能，國立大學為何不能？教育局能，教育部為何不能？

教育部不宜再玩數字遊戲，大學合併後校數減少，學生人數卻沒減少。高教瘦身若只瘦私校，影響的將是公立大學的學生素質，因為如果學生變少，公立大學招生人數不減，招到的學生素質變差，老師一定有感。

第三，呼籲教育部鬆綁學雜費限制，拉近公私立大學差距。台灣學費太便宜，大家都不珍惜，教育部要帶頭教育家長「消費者付費」的觀念。

另外在學校方面，學校應務實面對，該降低招生名額就降低，確實減量；把減量後的學校辦得小而美，跟產業連結，才是上策。

最後從家長角度，也應轉變心態，選系不選校，不要迷信學歷至上。時間不等人，台灣有很多隱形冠軍，應該重返高教榮光，而不是把自己弄到楚囚對泣的地步！

(中國時報)