終結青年低薪 小英5箭齊發

2017年12月30日 01:33 中國時報 曾薏蘋 、 郭建伸 ／桃園報導 ／桃園報導

總統府29日在中科院舉辦2017年媒體年終茶會，蔡英文總統（右）表示，「國防自主」不會是口號，是我們每天全力實踐的工作。（陳信翰攝）

蔡英文年終記者會重點

蔡英文總統昨天舉行年終記者會，喊出「終結年輕人低薪」；並提出「基本工資調整不會停」等五項方法，強調2018年給行政團隊一個最重要的任務，就是全力以赴，改善年輕人的低薪問題，「我告訴所有的行政團隊，解決青年低薪問題，是我們的責任」。

2018行政團隊重要任務

談到《勞基法》、同婚等多個議題，以及在年輕世代的支持度大跌，總統坦言，年輕人確實覺得不符期待，「但我們確實是誠實負責態度，帶領台灣走向改變跟改革的方向。」以一次修法（勞基法）定位民進黨與勞工關係的翻轉「有一點不公允」。

包括《勞基法》多項政策，引發年輕人反彈；總統表示，政府現在做的事，都是過去政府應該做，但是考量政治成本後沒有做的事。做了會得罪人，所以寧可不要做。這是一個惡性循環，也是今天台灣社會之所以讓年輕人感到不公平、感到被剝奪原因。

了解年輕人對未來焦慮

總統說，「如果年輕人還願意聽政府講幾句話，我想告訴你們，我了解各位心中對未來的焦慮」。她並提出，終結低薪五個方法，分別是讓產業順利的升級跟轉型；持續鼓勵企業加薪；基本工資調整不會停；提供低薪、非典型工作的年輕人，充分的職涯諮詢、職訓及津貼鼓勵；最後是減輕年輕人的生活負擔，如研議再進一步降低學貸利息，並提供津貼。

對於基本工資，總統強調，兩年調整2000元，非常接近國民黨執政8年水準。她日前拋出最低工資3萬元，遭外界指2016大選辯論時，譏諷對手朱立倫最低工資3萬若行得通，可得諾貝爾獎，形同「跨時空打臉」。她特別澄清，不是反對最低工資3萬元，是反對「對手認為調漲基本工資就可促使經濟成長」。

須給中小企業轉型空間

被問到年輕世代覺得在進步價值遭到執政黨背棄，選票恐流失時，總統說，執政黨必須從現實面面對問題，很多社會上多元意見，還是需要時間說服溝通，「改革過程必維持社會平衡，減少社會對立」，她希望改革是穩健的，這對社會是最好的，相信很多年輕人社運工作者也知道。

至於民進黨與勞工關係，總統說，長期以來，勞工朋友跟民進黨較近沒有錯，但勞工很多處於轉型困難中小企業間，如何維持平衡是個問題。中小企業提供台灣80％就業機會，一些中小企業做得非常好，但不能否認一些在生存邊援中掙扎，對民進黨來講，一方面要提升勞工權益，也必須要給中小企業一些空間轉型。

(中國時報)