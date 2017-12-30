新任央行總裁須「能抗壓、好溝通」

2017年12月30日 01:33 中國時報 曾薏蘋 、 郭建伸 ／桃園報導 ／桃園報導

蔡英文總統昨天與媒體年終茶敘，對於下一任中央銀行總裁的期待，要符合哪些條件？及何時宣布人選？總統表示，央行總裁特質必須「能夠抗壓」，且能夠跟相關部門有好的溝通。

央行總裁彭淮南即將卸任，下任接任人選備受各界矚目。總統表示，央行最重要任務，就是維持總體經濟的穩定。她說，明年全球經濟確實會有些變數，也希望央行在面對這些變數時，都能持續採取有效匯率、利率政策，尤其在很多轉型工程正在進行，也希望維持總體經濟穩定。

總統強調，下一任央行總裁要「能夠抗壓」，此外，她也期待新任總裁能夠跟相關部門有好的溝通，包括政府部門或產業，並在維持穩定時更能掌握情勢，讓所做的事情能更有效。

總統表示，台灣要有力量，最重要的就是經濟要強。全球景氣正在好轉，政府最重要的任務，就是把握這一波景氣復甦，加速推動下一個世代的基礎建設，以及加速國內產業結構的轉型。

她說，一年多來，太陽光電裝置容量，已經增加一倍。台灣發展離岸風電的政策，也得到全世界綠能業者的關注。2020年以前，台灣的綠能市場，將獲得超過2500億元的國內外投資，台灣正在變成全世界綠能企業的投資對象，這是過去未曾發生的事。這些投資帶來的，不只是電力，還有更多的優質工作機會。

總統表示，透過「智慧機械產業推動方案」，台灣傳統產業也在轉型。政府也針對總體市場的法規面，做出檢討，讓法規能夠與時俱進，成為經濟發展助力。

(中國時報)