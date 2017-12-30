新聞透視－朋友變敵人 蔡總統度日如年

總統蔡英文。(本報系資料照)

友善列印
中國時報

蔡英文總統上任500天，昨天年終茶敘時，卻脫口說成「500年」，可想而知，這些日子以來，蔡英文心裡有如漫漫長夜、度日如年，讓她感概最深的，大概就是離她越來越遠，卻是民進黨從朋友變成敵人的勞工與青年。

蔡英文的年終記者會，特地選在國防科技研發重鎮的中科院，並開放外媒及身分敏感的港澳媒體，顯示她宣示「國防自主」的決心，也不難看出，在內政動盪的時刻，她想傳達給國人，「穩健」、「平衡」。

民進黨執政後，雖說兩岸關係降到冰點，但是蔡英文的風格不像前總統陳水扁，如同她今天強調的「不會暴走」，顯然兩岸關係雖然有波折，但還不至於已到了險境，反而讓她面臨最大挑戰的是內政問題，而頻頻挑戰她的，卻都是與民進黨長期以引為傲的勞工及年輕人。

她感性地說，「就任總統這500多天以來，其實我的心情蠻複雜」，每次改革遇到困難，或是阻礙的時候，晚上回到家裡，「我也會反覆地想，我真的要再堅持下去嗎？」每次想，答案都一樣，「我一定要堅持下去，這些事一定要做。」而她坦言，改革經常會引發街頭的抗議，改革也會經常要付出民調下滑的政治代價，「這一點我早有心理準備」。

年金改革的紛爭，已漸漸隨著時間，或許漸漸要淡去了，而如今讓蔡英文「反覆地想，我真的要再堅持下去嗎？」的糾結，不外乎就是《勞基法》修法、同婚等議題，這些改革，有許多是她競選時對年輕人、勞工的承諾，現在這些人，卻都站在她的對立面。

把就任500天，脫口說成500年，蔡英文自覺說錯話，當場苦笑。知名大陸劇《康熙帝國》的主題曲有一段唱出康熙帝的心聲：「我站在風口浪尖緊握著日月旋轉，願煙火人間安得太平美滿，我真的還想再活500年」，帝國雖然不在，但相信，坐在最上面位子的人，最能了解箇中滋味。

(中國時報)

蔡年終談兩岸 相信習不會對台動武
終結青年低薪 小英5箭齊發
終結青年低薪 小英5箭齊發 宣示國防自主 每年預算穩定成長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。