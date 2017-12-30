新聞透視－朋友變敵人 蔡總統度日如年

2017年12月30日 01:33 中國時報 曾薏蘋

蔡英文總統上任500天，昨天年終茶敘時，卻脫口說成「500年」，可想而知，這些日子以來，蔡英文心裡有如漫漫長夜、度日如年，讓她感概最深的，大概就是離她越來越遠，卻是民進黨從朋友變成敵人的勞工與青年。

蔡英文的年終記者會，特地選在國防科技研發重鎮的中科院，並開放外媒及身分敏感的港澳媒體，顯示她宣示「國防自主」的決心，也不難看出，在內政動盪的時刻，她想傳達給國人，「穩健」、「平衡」。

民進黨執政後，雖說兩岸關係降到冰點，但是蔡英文的風格不像前總統陳水扁，如同她今天強調的「不會暴走」，顯然兩岸關係雖然有波折，但還不至於已到了險境，反而讓她面臨最大挑戰的是內政問題，而頻頻挑戰她的，卻都是與民進黨長期以引為傲的勞工及年輕人。

她感性地說，「就任總統這500多天以來，其實我的心情蠻複雜」，每次改革遇到困難，或是阻礙的時候，晚上回到家裡，「我也會反覆地想，我真的要再堅持下去嗎？」每次想，答案都一樣，「我一定要堅持下去，這些事一定要做。」而她坦言，改革經常會引發街頭的抗議，改革也會經常要付出民調下滑的政治代價，「這一點我早有心理準備」。

年金改革的紛爭，已漸漸隨著時間，或許漸漸要淡去了，而如今讓蔡英文「反覆地想，我真的要再堅持下去嗎？」的糾結，不外乎就是《勞基法》修法、同婚等議題，這些改革，有許多是她競選時對年輕人、勞工的承諾，現在這些人，卻都站在她的對立面。

把就任500天，脫口說成500年，蔡英文自覺說錯話，當場苦笑。知名大陸劇《康熙帝國》的主題曲有一段唱出康熙帝的心聲：「我站在風口浪尖緊握著日月旋轉，願煙火人間安得太平美滿，我真的還想再活500年」，帝國雖然不在，但相信，坐在最上面位子的人，最能了解箇中滋味。

(中國時報)