陸學者：兩岸敵意升高 明年不樂觀

2017年12月30日 01:33 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

蔡英文總統昨日表示，「兩岸關係不會暴走、不會僵住、也不會走回在過去國民黨威權時代，不相往來的老路」，上海台灣研究所常務副所長倪永傑認為，蔡英文口是心非且變本加厲，透過修改公投法、降低公投門檻、修理統派新黨，露出台獨法西斯統治面孔，導致台海關係愈來愈緊張。

倪永傑表示，蔡英文口口聲聲要維持兩岸現狀，但所作所為都在損害兩岸關係的氣氛。不管是從一上台開始的親美日、新南向政策，到後來限制大陸人士赴台交流，限制陸配、陸生權益，到近期一系列修法行為，例如修改公投法，很容易就會踩到大陸紅線，把兩岸關係推向危險境地。

倪永傑質疑，「蔡英文的善意到底在哪裡？善意是在口頭上的嗎？該不會是人格分裂了吧？」從2016年開始，外界形容兩岸進入冷對抗，但是今年以來，蔡政府的所作所為，似乎要與台獨勢力合流，對大陸的敵意明顯升高，和大陸的對抗之勢也愈來愈明顯，展望2018年，兩岸局勢更不樂觀。

此外，蔡英文說，「接下來每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長」。倪永傑認為，台灣的安全，光靠增加國防預算並沒有用，走兩岸和平發展之道才是根本的保障。為了對抗大陸，蔡英文政府挾洋自重，借重美國、日本想求自保，無異於與虎謀皮。

(中國時報)