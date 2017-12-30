宣示國防自主 每年預算穩定成長

2017年12月30日 01:33 中國時報 郭建伸 、 曾薏蘋 ／桃園報導 ／桃園報導

蔡英文總統昨在年終記者會上發表「國防自主」談話，強調接下來每一年的國防預算都會在合理範圍內穩定成長，國防自主也非口號，將是每天全力實踐的工作。此外，是否推動各類具有陸攻能力、增加射程的飛彈？蔡僅表示，「飛彈射程是一件事，整個飛彈系統發展的重要原則，是以自我防禦為最重要的原則。」

為宣示國防產業自主，總統府年終記者會特定移師國防工業研究重鎮的中山科學院。蔡英文由國防部長馮世寬陪同聽取中科院人員解說，而中科院研展館內有多項武器模型展示，蔡依序參觀飛彈系統、資通電戰、軍事化學、火力攻擊等區。

蔡英文說，大陸在區域內軍事擴張的企圖，越來越明顯，從解放軍頻繁機艦活動看見端倪；朝鮮半島緊張情勢，東亞海域跟南海領土的爭議，再加上美中之間的戰略競合、地緣政治衝突的可能性，「台灣更沒有犯錯的本錢」。

蔡說，台灣要捍衛主權，要維持區域的和平、穩定跟繁榮，不能靠別人，自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障，「這就是為什麼我一直強調國防自主的原因」。她說，「台灣不大，但是我們保家衛國的決心很大」，身為總統，有責任捍衛國家的主權，也有責任維繫區域的和平跟穩定，並強調國防自主不是口號，未來未來每一年的國防預算將在合理範圍成長。

蔡英文也特別介紹，騰雲機是具偵蒐能力的多功能無人機，即將開始量產；新式高教機則是透過中科院及台灣本土廠商自研自製，2020年一定會如期首飛。

她也提到，不管國機國造、國艦國造，基本原則都是操之在我的技術盡量發展，中科院的能量確實值得重視，當然有些方面需要跟其他國家合作，也歡迎任何願意跟我方合作的國家， 但她也要強調，千萬不要低估我們自行研發的能力。

至於是否增加對美軍購，蔡在答覆外媒詢問時說，國防首重自主自製，若有不足之處，就會找尋「朋友們」，看願意幫忙到什麼程度。

蔡英文並感謝美國歷任政府，一再強調依《台灣關係法》協助台灣防衛的承諾，而在這前提下，她接任總統500天的日子內，已檢討整體國家防衛，並盤點防衛的能量；下一階段軍購項目，待備齊後將再跟美方討論。

(中國時報)