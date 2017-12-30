宣示國防自主 每年預算穩定成長

友善列印
中國時報
／桃園報導

蔡英文總統昨在年終記者會上發表「國防自主」談話，強調接下來每一年的國防預算都會在合理範圍內穩定成長，國防自主也非口號，將是每天全力實踐的工作。此外，是否推動各類具有陸攻能力、增加射程的飛彈？蔡僅表示，「飛彈射程是一件事，整個飛彈系統發展的重要原則，是以自我防禦為最重要的原則。」

為宣示國防產業自主，總統府年終記者會特定移師國防工業研究重鎮的中山科學院。蔡英文由國防部長馮世寬陪同聽取中科院人員解說，而中科院研展館內有多項武器模型展示，蔡依序參觀飛彈系統、資通電戰、軍事化學、火力攻擊等區。

蔡英文說，大陸在區域內軍事擴張的企圖，越來越明顯，從解放軍頻繁機艦活動看見端倪；朝鮮半島緊張情勢，東亞海域跟南海領土的爭議，再加上美中之間的戰略競合、地緣政治衝突的可能性，「台灣更沒有犯錯的本錢」。

蔡說，台灣要捍衛主權，要維持區域的和平、穩定跟繁榮，不能靠別人，自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障，「這就是為什麼我一直強調國防自主的原因」。她說，「台灣不大，但是我們保家衛國的決心很大」，身為總統，有責任捍衛國家的主權，也有責任維繫區域的和平跟穩定，並強調國防自主不是口號，未來未來每一年的國防預算將在合理範圍成長。

蔡英文也特別介紹，騰雲機是具偵蒐能力的多功能無人機，即將開始量產；新式高教機則是透過中科院及台灣本土廠商自研自製，2020年一定會如期首飛。

她也提到，不管國機國造、國艦國造，基本原則都是操之在我的技術盡量發展，中科院的能量確實值得重視，當然有些方面需要跟其他國家合作，也歡迎任何願意跟我方合作的國家， 但她也要強調，千萬不要低估我們自行研發的能力。

至於是否增加對美軍購，蔡在答覆外媒詢問時說，國防首重自主自製，若有不足之處，就會找尋「朋友們」，看願意幫忙到什麼程度。

蔡英文並感謝美國歷任政府，一再強調依《台灣關係法》協助台灣防衛的承諾，而在這前提下，她接任總統500天的日子內，已檢討整體國家防衛，並盤點防衛的能量；下一階段軍購項目，待備齊後將再跟美方討論。

(中國時報)

新聞透視－朋友變敵人 蔡總統度… 9成資產343億充公 婦聯會半年內…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。