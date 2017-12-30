9成資產343億充公 婦聯會半年內解散

2017年12月30日 01:33 中國時報 張理國 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會外觀。 （鄭任南攝）

婦聯會、內政部、黨產會昨簽署三方行政契約備忘錄，婦聯會將捐新台幣343億給國庫，指定用途作為長照服務、勞民醫療等項目；三方將在1個月內簽署行政契約、現行婦聯會含總會及國內外分會在契約生效後4個月內申報解散；不過，黨產會主委林峯正說，這份契約並沒有保證未來「促轉會」不再就此調查。

針對婦聯會捐出9成財產給國庫後，內政部表示，婦聯會剩餘財產扣除員工離退所需，將捐贈給婦聯社福基金會，繼續推動公益，至於包括婦聯聽障文教基金會在內的四大基金會，董事會將進行改選，延攬公益人士，其中1/3由目的事業主管機關指派，納入公共監督機制。

促轉會仍可調查振興醫院

簽署備忘錄後，內政部長葉俊榮說，協商時三方互為主體，相互成全，沒有輸贏、是「共贏」，這次的方式為台灣處理社會正義的議題提供好的典範；林峯正則說，站在這樣的基礎上，希望未來可以看到台灣的轉型正義，除了法律及對抗，也有合作及互相諒解，這也算一種「退讓」。

婦聯會主委雷倩說，婦聯會取之於社會、用之於社會，希望未來用更寬廣的社會關懷讓婦聯會老店可以新開，對於葉俊榮說「相互成全」、婦聯會非常感動。

不過，對於先前婦聯會擔憂，締結行政契約後，未來促轉會的調查問題，林峯正則說，行政契約只約束簽約的三方，換句話說，促轉會不在契約內，自然不受約束，包括這次未在契約中的振興醫院、復興中小學等多個單位，仍可以另案調查。

下一個適用對象國民黨？

婦聯會簽署行政契約備忘錄，葉俊榮認為是樹立典範，但下個適用對象是誰？林峯正則賣關子，「現在還不能告訴你」，解決黨產問題不會只有一個途徑。

雷倩隨後回到婦聯會召開記者會重申，婦聯會絕非任何政黨的附隨組織，從不涉政黨之爭，但因立法院先後三讀通過《黨產條例》、《促轉條例》及《政黨法》，給予婦聯會無法承擔之重，更沒有說不的選擇。

雷倩強調，簽署備忘錄沒有絕對安全保證，但有相對可以估算的風險；婦聯會寧可相信政府有誠信，否則之後也不會有人民團體會相信政府。

(中國時報)