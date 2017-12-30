不被認定為附隨組織 列優先考量

2017年12月30日 01:33 中國時報 陳彥宇 ／專訪 ／專訪

婦聯會主委雷倩昨接受本報專訪，還原婦聯會常委會決議過程。她不諱言，當天並非「說服」的過程，而是透過合議方式在各種可能性中權衡輕重，各常委認知到「留得青山在」、有義務替全球婦聯姊妹留下「娘家」，做下痛苦決定。

雷倩強調，婦聯內部並沒鴿派、鷹派之分，只是在如何迎戰上做選擇；她常提醒大家，若與政府拚個魚死網破，「結果就是網在，但魚一定死！」

婦聯會28日的常委會歷經逾3小時，決議通過與內政部簽署備忘錄。雷倩表示，當天會議也邀請共7位公法學者專家，針對相關法律攻擬防策略。另方面，前主委辜嚴倬雲的態度亦相當關鍵；雷倩說，28日當天先後從傳真、電子郵件、通訊軟體等，接獲辜嚴女兒及秘書所傳達的訊息，但部分內容卻相互牴觸。婦聯會了些時間釐清訊息發送先後，在辜嚴倬雲委由律師撤回假處分聲請，也確定了最終選擇。

雷倩坦言，與政府協商一定存在「環境風險」，只能選擇比較不壞的路，婦聯會以「不被認定為附隨組織」作為優先考量，政府介入強度有差別，要降低可能被促轉會追殺的力道，「避免他們用大槍、大炮打我們。」

婦聯會同意將9成資產、約343億捐給國庫。雷倩說，在原先的8成方案中，捐贈給榮民醫療作業基金的金額相當少，「少了很多很多很多」。最終拍板的9成方案，增加的1成金額，幾乎全數捐給榮民醫療作業基金，為數可觀。

雷倩表示，據她側面了解，這讓有極大經濟壓力的退輔會相當開心；內政部當然能堅持將該筆金額挹注給長照基金，卻選擇釋出善意，成為婦聯會進行利益取捨時的重要關鍵。

(中國時報)