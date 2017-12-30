回收賣逾期蛋 狠撈3千萬

2017年12月30日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 郭家崴 ／綜合報導 ／綜合報導

檢調人員28日發現他們打成蛋液的蛋，保存期限為2017年12月14日，早已過期。（甘嘉雯翻攝）

桃園市衛生局在萇記泰安蛋品公司內查獲531公斤蛋液裝瓶。（甘嘉雯翻攝）

桃園萇記泰安蛋品有限公司、台南市泰頂山農產品有限公司李姓負責人等，涉嫌為減少雞蛋銷售不佳而報廢銷毀損失，指示司機載運蛋品至通路業者時，一併載回即將到期或已逾期蛋品，由賴姓員工等人檢視，將外觀完整蛋品，混入新鮮蛋品重新包裝，另將逾期蛋製成蛋液販售，檢調粗估6年來恐獲利超過3000萬元。

混入新蛋出售 重標日期

檢調指出，李春明（56歲）、李智堯父子、萇記公司液蛋組組長李素利等人，為減少雞蛋銷售不佳而報廢銷毀損失，涉嫌自2011年起，指示司機載運蛋品至通路業者時，一併載回即將到期或已逾期蛋品，並由員工賴冠喻等人檢視，將外觀完整蛋品，混入新鮮蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製包裝當天日期為製造日期，以及15天有效期限後，再行出貨販售。

桃園地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏、檢察官王遠志28日下午率檢察事務官、桃園市調查處、彰化縣調查站、台南市調查處調查官，會同相關單位持搜索票，搜索李春明住處、萇記公司桃園及彰化營業處、泰頂山公司台南營業所等5處，查扣相關帳冊、交易明細、電腦、行動電話、監視錄影設備及檔案等物。

過期品製液蛋 再行販售

李春明對於是否重新包裝逾期蛋一概否認，不過，桃園市衛生局人員28日在現場時檢視時，發現員工製成液蛋的蛋殼上，印有EXP20171214，即保存期限是12月14日，早已過期14天，他僅坦承液蛋使用過期蛋品；衛生局現場封存蛋白液174罐（1公斤/罐）、蛋黃液157罐（1公斤/罐）與蛋白液（10公斤/袋）20袋，共計531公斤液蛋。

據了解，業者把外觀破損蛋品，敲打製成液蛋後，再行販售至蛋糕店、熱炒店等供消費者食用。檢調指出，李男所經營的兩家蛋品公司號稱全國第二大，每天賣出約3萬盒、約30萬顆，幾乎所有出貨的蛋品都採賣斷的方式，僅接受全聯社回收逾期或即期的蛋品，每天約退貨200盒，僅占該公司1/1000左右，其中約1成改標以新品販售、9成打成蛋液再販售；檢調另查出家樂福和大潤發也進貨。

老闆300萬交保 商品下架

經檢察官廖榮寬、陳書郁、塗又臻協同偵訊後，認李春明等人涉犯《刑法》之3人以上共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，分別諭令李春明300萬元、李智堯5萬元、李素利5萬元、賴冠喻3萬元及蔡林長霆5萬元交保。

全聯表示，消費者可憑實體商品和發票，或實體商品和卡友交易紀錄，到原門市辦理退換貨；家樂福也指出，有疑慮的商品已全數下架，消費者可到店退換貨。大潤發強調昨天已完成下架，並將向廠商求償，30天內購買的可憑發票到店退貨。

(中國時報)