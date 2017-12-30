420萬粒黑心蛋 已祭五臟廟

2017年12月30日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市衛生局追查萇記泰安蛋品有限公司使用逾期蛋品混製成液蛋的產品，負責人李春明坦承確有使用逾期雞蛋混製成液蛋的品項與效期共有3種，包括「冷藏蛋黃液」、「冷藏蛋白液及冷藏全蛋液（有效日期均為2017年12月27日至2018年1月5日）」，並販售到大賣場內的烘焙坊及部分的麵包店，6年來至少420萬粒黑心蛋已祭消費者五臟廟。

衛生局調查，該公司平均每月銷售約7000公斤的液蛋，平均每瓶約在58至60元之間，6年下來，粗估獲利超過3000萬元，責令萇記泰安29日完成下架。

根據了解，萇記泰安蛋品有限公司1997年設立，工廠則在2010年登記，資本額4000萬，規模是全國第二大，除桃園市母公司外，台南的工廠由兒子所經營，至於彰化營業所則為選洗場，彰化及台南則移交當地衛生局處理；如以1天回收200盒計2000粒蛋，1個月即6萬粒、1年72萬粒，販售6年至少420萬粒黑心蛋已祭消費者五臟廟。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，過期的蛋容易受到微生物汙染，吃到逾期蛋所製成的產品，會增加罹患急性腸胃炎危險，症狀有拉肚子、噁心。若是檢驗出的微生物是沙門氏菌，則會比較危險。顏宗海提醒民眾不要生吃，煮熟比較安全。

(中國時報)