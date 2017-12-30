2017年12月30日 04:10 中國時報 廖德修 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

環保署長李應元曾宣布今年紅害站目標減2成，否則辭職，昨天他強調不僅提前達標，還可望降4至5成，不用辭職了，不過署長的話，卻被環團打臉說，「自我感覺良好，中南部人民完全無感。」

李應元表示，至12月28日止，今年PM2.5紅害站日數共470次，11月30日他曾重申今年目標是減2成、降到798次以下（以2015年997次為基準），否則辭職。今年還有最後3天的站日數未計入，不過影響不大，已提前達標。

環團台灣健康空氣行動聯盟葉光芃表示，不能只減低PM2.5紅害站日數，應該是AQI空氣指標中的6種主要汙染物濃度都要降20％，且不能算全國平均值，中南部重災區必須有更多改善成果，「否則只是自我感覺良好，中南部人民完全無感」。

對於環團的質疑，環保署空保處長蔡鴻德說，從科學數據來看，空品正逐年變好。台電也隨時配合降載減排，均可改善中南部空汙。

監資處長張順欽則說，1月1日至12月15日的空品監測成果，除了臭氧、部分地區PM10上升外，其餘主要汙染物濃度均下降。此外，今晚會有東北季風南下，可能挾帶境外汙染物，尤以31日最嚴重，中部、雲嘉南都是紅色警戒，北部、竹苗、宜蘭則為橘警。且大陸甘肅前天發生沙塵暴，若隨風吹到台灣，跨年夜將連續3年受到霾害侵襲。

蔡英文總統昨舉行年終記者會，媒體詢問是否可能就空汙議題與對岸協商或區域合作？蔡說，健康對人民來說是最重要的事，也是最大共識，「空汙無關政治，是健康議題，很適合、也應該是兩岸進一步溝通的議題。」

(中國時報)