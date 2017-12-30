彰化沒拿到空汙費 魏明谷不平

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中國時報
／彰化報導

中彰投苗首長會議29日在彰化登場，再度聚焦空汙，彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、南投縣副縣長陳正昇，共同簽署「宗教場所低碳認證」後，魏明谷直指，中火空汙費，彰化縣一毛錢都沒拿到，不該都讓台中市拿去，得到一致共鳴。

林佳龍則表示，已要求台電中火、六輕空汙補償費，都要擴大到周邊區域。目前固定汙染源的空汙基金，中央和地方分配是4比6，建議中央這4成，再撥2成給受空汙影響的區域，加強空汙防治。

魏明谷指出，透過宗教力量來潛移默化，減少燒金紙、減香，拜神明也是拜自己的健康；魏話鋒一轉，直指中火燃燒生煤，中彰投苗的空氣品質大受波及，彰化縣緊鄰中火，更是受害者，空汙費卻台中市都拿去，應重新制定合理的分配機制。事實上，空汙隨風向飄來飄去，空汙費要「屬空主義」，非目前空汙基金的「屬地主義」，並應擴大分配地方的比例，一起提升防治措施。

陳正昇大表同感，也說南投縣原本好山好水，卻被中火、六輕等夾擊，草屯、埔里等地一年到頭霧茫茫，飽受無妄之災，空汙費還一毛也分不到，真是太不公平了。

苗栗縣長徐耀昌也認為，固定汙染源造成空汙的範圍要確立，應建立合理分配的規則。

林佳龍表示，完全支持「大量」爭取增加空汙基金的分配，台中市不會只為自己的利益，12月20日就邀集中部7縣市召開「空品治理聯繫會議」凝聚共識，並出席行政院院會，代表中部縣市向中央表達4大訴求，包括增加空汙基金地方分配比例、加速綠能發電、訂定全國鍋爐加嚴排放標準並全面補助等。

(中國時報)

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