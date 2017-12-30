全聯愛心物資 助祖孫3口度難關

2017年12月30日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市65歲孫姓婦人因蜂窩性組織炎無法行走，女兒被迫辭職在家專心照顧母親和4歲幼兒，全家生活頓時陷入困境；全聯慶祥基金會社工29日下午前往探視，贈送愛心物資幫助孫婦1家3口暫時度過難關，也讓孫婦感動不已，與社工互相擁抱，場面溫馨感人。

全聯慶祥基金會2006年成立至今已滿11年，自2014年開始從事急難救助公益服務，透過全台910家門市，提供民眾最便利的急難救助申請管道與即時協助。

基隆市仁愛區的65歲孫姓婦人和女兒、4歲大的孫子蝸居在1棟老舊公寓，全家依靠女兒在餐廳工作維持生活，孫婦因為右膝人工膝關節細菌感染，造成蜂窩性組織炎無法行走，女兒為此辭去工作專心在家照顧孫婦，1家3口陷入斷炊危機。

全聯慶祥基金會得知後，今年5月起社工定期到孫家訪視，提供8000元急難救助金和愛心福利卡，幫助孫婦1家3口暫度難關，連月來社工殷勤居家探視關懷，孫婦逐漸恢復健康，右膝裝上了新的人工膝關節，已經可以下床行走。

全聯慶祥基金會社工昨天下午前往孫家訪視，帶了麵條、餅乾、牛奶等愛心物資送給孫婦，孫婦連聲感謝，與蔡姓社工熱情擁抱，場面溫馨感人。

蔡姓社工表示，相較其他社福團體，全聯提供社工雄厚充足的社福資源，讓社工不用為了籌措急難救助經費煩惱，另外，只要通過審核的民眾，半年內可使用每月儲值1000元愛心福利卡，到全省超市購買必要民生物資。

全聯慶祥基金會執行長張宜君指出，基金會從事急難救助服務3年多以來，共受理3萬多件急難救助案，有1萬6000件獲得補助，累計投入金額達1億7400萬餘元。

張宜君說，基金會目前共有25名社工，1年平均受理8000件急難救助案，基金會將志工事蹟拍成《一個不希望與你相見的人》微電影，放上Youtube獲得超過百萬人回響，未來將結合社福團體，持續幫助更多的弱勢民眾。

(中國時報)