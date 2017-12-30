台開射三箭 明年推案衝300億

2017年12月30日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

射三箭，台開邁大步發展三大新興事業！台開昨日召開法說會，因應集團國際化拓展需求，宣布英文名稱為Taikai Group，董事長邱復生更表示，未來將在共享經濟的基礎上，發展智慧城市、數位娛樂、預防醫療三大新事業，並在未來5年內募資新台幣30億元，投注於各新事業體的開發與營運。

未來5年 募資30億

「台開經過近10年的努力，開發的各大園區，明年將邁入收割期！」邱復生說，包括花蓮「天空之城」、「日出山莊一期」、新埔酒店式公寓等案皆將在明年正式推出，總銷約達300億元。

邱復生表示，台開各園區均是身心靈能量園區，大力推行道文化、禪文化與享樂文化，如新埔就是道家文化園區，內有日本建築師隈研吾設計的王禪老祖廟，讓民眾居住在此，擁有宗教心靈寄託，另規畫有艾美溫泉旅館、酒店式公寓等，總面積24.35公頃；南投草屯是禪文化主題園區，內設酒店式公寓、禪會所等，總面積9.51公頃；花蓮洄瀾灣智慧城市則以享樂文化主題，規畫「日出山莊」、新天堂樂園、「天空之城」、影視園區等，總面積80公頃，可開發面積45公頃。

邱復生說，明年將先後射出三箭，因應潮流需求深耕三大新事業，首要發展是智慧城市事業體，台開集團甫與日本物聯網大師坂村健合作，以三階段共同打造花蓮為台灣首個智慧城市，同時躋身2020東京奧運的100個國際智慧城市之列，台開並可複製花蓮智慧城市經驗與國際連結，協助其他國家新市鎮建構智慧城市。

10年努力 即將收割

第二支箭是發展數位娛樂事業，以花蓮洄瀾灣「新天堂樂園」為主體，這裡以南島文化為中心，用原住民16族圖騰作為外牆圖像，並以音樂與運動為主題，透過AR、VR、影視、多功能互動劇場劇院、直播等多元呈現，建構下一代的數位娛樂中心，這也是台灣最大的室內數位樂園。

第三支箭則是鎖定預防醫療產業，在花蓮計畫推廣預防保健，將健康帶進洄瀾灣園區，以數位結合生物科技，應用數位運算、3D攝影、數位儲存、電腦運算等進行預防保健。

邱復生並指出，2008年以來，在旗下各園區植栽大小林木逾22萬株，每年減碳量約6653噸，約等於17.8座大安森林公園減碳量，最近3年各園區感測器檢測PM2.5數值連年降低，均值都低於國際標準20以下；硫空汙數值也遠低於環保署標準值30ppb。

(中國時報)