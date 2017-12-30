亞米．海因設計展 激盪你的狂想

亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展，即日起在北市松山文創園區5號倉庫展出。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

曾獲《TIME》雜誌評選為全球百大創意設計師、西班牙設計金童亞米．海因的首次亞洲作品巡迴展，30日起在台北松山文創園區5號倉庫開展，一個個展區由彩色拱門區隔出不同主題，而每個拱門與松菸文創園區本身的倉庫建築呼應，一如亞米．海因希望透過這次展覽所呈現的，將古老的工藝與當代藝術結合。

亞米．海因尤其希望大家「關注我作品的工藝以及我所呈現的奇幻世界。」透過幽默、童趣的造型訴說嚴肅的主題，如《巴卡拉水晶糖果罐》複合陶瓷與百年工藝的水晶切割；《美國城堡》則運用流行符號來消遣大眾消費文化。

「我們今日生活在一個複雜的世界，雖然技術愈來愈新，很多東西可以3D列印，卻失去了靈魂。」亞米．海因的一系列作品希望讓觀眾反思外在與內在的價值，並在世界各地尋求與古老工藝結合並創造新的意義。

很多人問過亞米．海因是設計師還是藝術家？他表示：「我一開始也不知道自己屬於哪個方向，最終我決定走自己的路：我既是藝術家，也是設計師。」他打趣地介紹自己的作品《我的馬戲團》，並不是一般人家裡吃飯會用的桌子，「太多腳了！但如果要我設計餐桌，我也會只放4隻腳的。」而這個作品的特色便是純然手工，形式各異的桌腳，藉以探問「美學到底是什麼」。

(中國時報)

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