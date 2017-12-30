台幣全年狂升8％ 28年最強

2017年12月30日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

新台幣匯率29日以29.848元對1美元亮麗封關，除了是暌違4年，封關日再度出現2字頭價位外，一整年升值幅度高達8.14％，更是1989年我國推動匯率自由化以來，近30年來單年升幅最大的一年，不過僅排「中段班」，除落後韓元，星馬泰也輸。

連續8個交易日站穩2字頭，新台幣昨早就展現銳不可擋氣勢，早盤更曾勁揚1.9角至29.65元高點。不過，就怕匯市封關，衝太猛會影響企業財報，央行午盤之後急踩煞車，終場強升變小貶，以貶值0.8分為全年劃下句點。

回顧全年走勢，新台幣上半年在熱錢匯入拉抬下，是「亞洲第一強」，但下半年升勢趨緩，導致到封關時反而落後，輸給韓元、馬幣、泰銖與新加坡幣，但贏過人民幣、日圓、菲律賓披索及越南盾、印尼盾。

展望2018年，匯銀主管普遍認為匯價波動將加劇，除央行總裁彭淮南退休進入倒數，日本央行總裁黑田東彥、南韓央行總裁李柱烈、中國人民銀行行長周小川也都要退，換手之際，將給熱錢見縫插針、興風作浪機會。

此外，新台幣過往以穩著稱，今年升幅飆破8％，等於打破潛規則，不敢說會強下去，但可確定的是，不管新任央行總裁是誰，都得面對匯率彈性變大的事實。

不過，非美貨幣走揚趨勢明年可能反轉。交易室主管說，考量美國啟動大規模稅改，加上美國聯準會（Fed）維持升息循環，不只內資回流，也有機會吸引他國赴美投資，一旦美元擺脫弱勢格局，代表台幣恐有得貶。

(中國時報)