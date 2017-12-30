全國公告地價、土地現值 雙跌

2017年12月30日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

2018全國公告地價及公告土地現值出爐！內政部統計，全國公告地價評定調降3.62％，這是自1991年統計以來，27年來首次調降；全國公告土地現值也調降0.83％，是2003年以來首跌，15年來首見「雙跌」，六都也無法倖免，公告土地現值也全面下跌。

這次公告地價調整，新竹縣調升25.63％最多，宜蘭縣受農地興建農舍風波影調降42.41％最為明顯。全國地王仍為台北101大樓，2018年公告土地現值將達每平方公尺174.1萬元，每坪約576萬元。

依據內政部歷年公告地價調幅資料，從1991年起，歷年來最大調漲幅度出現在2016年調漲30.54％，從來沒有出現過跌幅，2018年調降3.62％，是首次出現負數；而歷年公告土地現值調幅極少出現負數，上次出現負數是在2003年，調降0.24％，而2018年統計的雙跌，可說是2003年以來首見。

內政部指出，2018年公告地價調整，除新竹縣及宜蘭縣變動幅度較大外，其餘縣市均微幅變動。

公告土地現值部分，根據內政部統計，明年與今年相比，各地方政府普遍隨當地一般正常交易價格變動情形調整，以新竹縣（6.28％）及嘉義市（6.10％）調幅較大；直轄市部分，6都呈現下跌 ，全國平均調降0.83％。調整後公告土地現值占一般正常交易價格全國平均比例由90.76％提升至91.31％，僅澎湖縣、新竹市及金門縣3個縣市未達9成。

(中國時報)