王貞治牽線 薇閣、早稻田擴大交流

早稻田實業學校名譽評議員伊藤祐吉（右三）、早稻田實業學校校長谷友紀（左三）29日至薇閣中學參訪。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市私立薇閣中小學29日與王貞治母校、日本早稻田大學系屬早稻田實業學校簽訂學術交流協定書，2018年起將擴大兩校交流活動。早稻田實業學校名譽評議員伊藤祐吉表示，他和王貞治是65年前的同學，王貞治也是薇閣中小學董事長李傳洪的好友，促成了兩校交流的美事，簽約前晚更特地打來視訊電話，表達祝福之意。

台北市教育局長曾燦金也到場為簽約儀式擔任見證人。他表示，薇閣中小學過去就常和歐美學校交流，高度國際化，是北市學校推動國際教育的典範，「如今薇閣中小學再與早稻田實業學校簽約，相信會有1加1大於2的效果。」

一大早，薇閣小學學生便以舞獅、扯鈴表演，迎接早稻田實業學校的來賓，日語社團的二到四年級生，也以日劇主題曲表演活潑的帶動唱；5位學生更演出英語話劇《我有一個夢》，借用美國黑人平權領袖馬丁路德金恩的講題，比喻勇敢放手追夢；薇閣中學國際班學生也全程以英語導覽校園，展現國際化教學成果。

早稻田實業學校校長谷友紀表示，一早看到薇閣中小學學生很有元氣的表演，讓他深受感動，「早稻田實業學校的教育方針是『去華就實』，源自古語，意思是不要追求表面的虛華。我們希望學生追求自己的夢想，更要為社會作出貢獻。」

薇閣校長李光倫則援引老莊解釋「去華就實」，「老子《道德經》第38章說『道之華而愚之始』，可見華而不實的事需要去除。莊子也談『張乎其虛而不華也』，意指人必須有廣大的胸襟，包容一切，而非做虛華的事。」

李光倫表示，兩校有共同的辦學理念和教育精神，特別是多元學習和全人教育的理想，「早稻田實業學校繼承早稻田大學不畏艱難、戰勝困境的精神；薇閣中小學則是以中華文化為根基，結合西方創新活用的教育理念。」

(中國時報)

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