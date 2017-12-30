競衡八八廣場 創造新上海人

2017年12月30日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／上海台北報導 ／上海台北報導

競衡集團2位董事長詹益森、張簡珍在上海金山打造「競衡八八廣場」。（遠見·天下文化提供）

來自台灣的競衡集團，在2位董事長夫妻詹益森、張簡珍的聯手帶領下，於上海新開發的金山地區，以前瞻的視野及格局，打造「競衡八八廣場」。「競衡八八廣場」預計將成為上海金山地區的新地標，也為台商在大陸投資開創新面貌。

「競衡八八廣場」位於金水湖畔，是一個集自然風光、國際星級酒店、商務辦公、文化書院、美食集市、電影院、醫療與教育中心、紅酒與茶文化中心於一體的高級商業綜合城。投資規模，在上海台商中難得一見。

首家星級酒店開幕

「上海金山假日酒店」於12月29日盛大開幕。這是上海金山區第一家國際星級酒店，也為「競衡八八廣場」成功擊出第一發響炮。

開幕典禮這一天，貴賓雲集。從早上開始，一波波重量級人物陸續到臨。除了大陸官方重要領導到場祝賀並關心酒店設施外，文學大師余秋雨、表演藝術家馬蘭、國際藝術大師張洹、攜程集團聯合創始人范敏等人，都親自出席。

上海金山的新地標

正式的開幕典禮，以晚宴酒會形式進行，在炫麗的燈光、鏗鏘有力的鼓聲及歡慶吉祥的獅舞中，隆重登場。

董事長張簡珍首先上台致詞，她激動地感謝團隊在18個月中達成使命，並且表示，「競衡八八廣場將創造新的上海人，新的上海人不需要坐飛機3小時、開車3小時，他們只要坐車30分鐘，便能在森林風光中發現一個多元便利的城市，展開美麗的生活。」

詹益森、張簡珍夫妻，2002年進入上海，成立競衡集團，跨足住宅、商業不動產、金融、健康餐飲、醫療專業投資、國際貿易等，對最新力作充滿企圖心。

在2座宏偉的帷幕大樓旁，則座落了十幾獨棟2層樓商業店鋪，波士頓紅磚外牆的設計風格，在新潮中保有溫馨。在大陸知名的餐飲品牌全家便利、德克士、宜芝多及競衡集團旗下的高檔粵菜龍廷酒家、日式料理紫旬坊，也將陸續進入營運。

(中國時報)