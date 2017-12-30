鎖定商務需求 貼心服務吸客

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中國時報
／上海台北報導

「上海金山假日酒店」委託台灣競衡集團合作多年夥伴「洲際酒店及度假村」進行管理，擁有380間住房、近千人的宴會廳，以及數個多功能會議室，瞄準本區域內的園區企業需求，不僅提供舉辦各類商務會議、展覽的場地，也為往來商務客提供住宿、餐飲等服務。

洲際酒店集團華東區運營副總裁David Markerham，對雙方合作的新項目充滿信心，他高度讚賞：「在計畫之初，我曾經認為這是一個不可能的任務，但是張董事長和團隊做到了。未來洲際酒店集團將盡全力，攜手將上海金山酒店建設成最好的作品。」

在酒店旁邊，競衡集團規畫出最新節能設計的商務辦公大樓。特別的是，在這棟商務大樓中，留有一方幽靜空間作為文化書院。書院除了書店之外，還有咖啡、演講、活動等，預計於2018年上半年正式啟動，將成為金山的文化新地標。

和張簡珍夫妻熟識的文學家余秋雨在致詞中，指出「張簡珍是瘋狂的傑出、傑出的瘋狂，所以能在短短十幾個月的時間打造這個酒店，非常令人佩服。」

遠見．天下文化事業群董事長高希均和發行人王力行，則帶動了晚會的另一個高潮。

高希均致詞表示：「張簡珍以她的傑出專業感動了團隊，不斷共創奇蹟。8年之前，我在虹橋西郊假日酒店參加開幕盛會，現在，我又在這裡參加上海金山酒店的開幕盛會，相信8年之後我將在另一個地方，再度參加競衡集團的另一個盛會。」

高希均隨後和王力行帶來2份特殊的珍貴禮物。一份是題有星雲大師墨寶「金山玉水，吉慶人家」的文創提盒，期許金山假日酒店成為人文薈萃的福地。

另外一份驚喜則是，他們到佛光山向星雲大師請字「緣結天下」，為競衡集團獻上越洋而來的祝福。

王力行也分享請字的心意，「我們帶領團隊，千里迢迢送來大師的珍貴墨寶，還被海關懷疑是『奢侈品』。張簡珍、詹益森和大師結緣很早，他們長期護持佛光山，大師特別題字祝賀。」

(中國時報)

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