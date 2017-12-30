兩岸合力營救人質 聯合國喊讚

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中國時報
／台北報導

2016年10月索馬利亞海盜釋放綁架將近5年的26名亞裔人質，其中包含台籍輪機長沈瑞章。時隔1年，聯合國安理會日前在《2383號決議文》不只讚揚負責營救的組織「支持人質夥伴關係」，更三度稱讚中國對海盜的打擊。

聯合國安理會2017年11月7日通過《2383號決議文》，在文件的第4頁，提到了「讚揚『支持人質夥伴關係』為在2016年釋放26名船員發揮的作用」。

2012年3月阿曼籍漁船Naham 3號遭索馬利亞海盜劫持，船上共有29名亞裔船員，其中2名台灣人，10名大陸人。時任立委蔡正元2013年派特助李俊敏居中交涉，時任大陸海協會副祕書長王小兵也參與救援，最終在大陸官方及台灣民間合力等多方相助下，談妥贖金，於2016年10月救回26名人質。

當年在第一線交涉談判的兩岸交流服務中心執行長李俊敏29日受訪表示，得知被聯合國安理會讚揚，感到頗訝異，因為當時只是在做力所能及的事，想不到會有這麼大的影響，這是聯合國對救援團隊的高度肯定。

回顧此次營救，李俊敏直言，「支持人質夥伴關係」（Hostage Support Partners）是去年協助營救的組織，團隊還包括聯合國安全部隊、歐盟海軍情報部門等，主要是透過軍事壓力，將對方逼到談判桌；當時台灣政府的力量很有限。

負責出資營救的薇閣文教公益基金會董事長李傳洪稱，「出錢事小，當時最終的『臨門一腳』還是靠大陸」；是靠大陸提出聯合國和國際上的動員，才最終讓海盜感受壓力，願意放人。

(中國時報)

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