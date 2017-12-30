私運北韓石油 台公司疑涉入

2017年12月30日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓政府29日指稱，一艘香港註冊、台灣公司租用的油輪「Lighthouse Winmore」，今年10月19日涉嫌違反聯合國安理會制裁決議，在東海上祕密向一艘北韓船隻供應約600噸精煉石油。該油輪11月底遭南韓扣押。船員供稱，是奉台灣公司指示交運石油。

船員稱奉台灣公司指示

Lighthouse Winmore全長144公尺，2014年建造，排水量1萬6500噸，船尾印有「方向永嘉」中文字樣。南韓海關稱，該油輪為台灣公司Billions Bunker Group租用，掛香港旗，10月11日駛入南韓麗水港，裝載約1萬4000噸來自日本的精煉石油，15日啟程，聲稱將油運往台灣。

然而油輪並未駛往台灣，於10月19日在東海向北韓「Sam Jong 2」及另3艘非北韓船隻，供應精煉石油。油輪11月24日返回麗水港時，遭南韓海關拘留檢查，取得航海紀錄。船員稱，船長接受Billions Bunker Group命令，供應石油予北韓。Lighthouse Winmore之註冊管理者「方向海運管理有限公司」（Lighthouse Ship Management）廣州辦公室人員宣稱對此不知情，拒絕回應。

關閉追蹤器 動機不明

湯森路透的「Eikon」金融資訊分析資料庫顯示，Lighthouse Winmore今年8月前來往於印度和阿拉伯聯合大公國，其後主要在台灣與大陸之間從事補給作業。10月交付石油予北韓時，該船將追蹤發射器關閉。

南韓方面尚未確認Sam Jong 2後來是否返回北韓，台灣公司與北韓交易的動機也不明。韓方將扣押該油輪至少6個月，預料香港將申請要求釋放油輪。

南韓外交部表示，這是北韓巧妙避開安理會制裁的典型案例。韓方將向安理會對北韓制裁委員會報告處理結果。此外，韓美在處理過程中全程保持緊密聯繫。

美國要求安理會把10艘涉及北韓違法貿易的船隻列入黑名單，其中一艘正是Lighthouse Winmore，安理會的制裁委員會訂於29日開會討論並作出決定。

根據今年9月通過的聯合國安理會第2375號決議案，所有聯合國成員國不得以「船對船交貨」（ship to ship）的方式，向北韓供應任何貨品。

(中國時報)