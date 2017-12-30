2017年12月30日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張佩芬 、 張孝義 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

針對南韓媒體報導，稱有台灣公司涉及違背聯合國制裁決議，租用香港船隻運載油品售予北韓一事，經我政府相關單位查證，該公司在台灣並沒有任何工商登記，並非台灣所屬公司。

交通部航港局稱，香港籍Lighthouse Winmore油輪，船東為WIN MORE SHIPPING LIMITED，公司地址登記於香港，今年9月、11月曾來台補給2次，因該油輪目前尚非屬聯合國安理會所公告世界各港均應拒絕進港之船舶，因此並未拒絕提供補給。

至於南韓官員稱該油輪是由台商擁有的比利恩油品集團（Billions Bunker Group）所租用一事，經查該公司是登記於馬紹爾群島，至於是否有台商介入，已轉請國安局、調查局等調查中。

調查局公共事務室主任夏紹達表示，調查局國家安全維護處正深入了解，若台灣公司確實涉案，將依法追究相關責任。目前詳細情況尚不明朗。

業界指出，國際上權宜籍船公司非常多，台灣與這些權宜籍船登記國都沒有邦交，很難調查背後真正的老闆是誰，估計實際操作都是在香港。

總統府針對此表示，儘管這項違反聯合國制裁決議的行為並非我公司，而是由香港註冊船隻於第三國裝載數百噸油品至東海與北韓交易，但台灣作為國際社會負責任成員，仍將持續積極配合聯合國各項決議措施，確保區域穩定與和平安全。

(中國時報)