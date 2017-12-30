川普怒「逮個正著」 兄弟情面臨考驗

2017年12月30日 04:10 中國時報 黃文正 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

聯合國安理會上周通過對北韓祭出石油禁令，南韓媒體報導，中國大陸籍船隻疑在黃海上非法將石油輸送給北韓船隻。美國總統川普28日推文批評中國被「逮個正著」，分析指出，川普這番言論代表他與大陸國家主席習近平的「兄弟情」恐生變。

南韓《朝鮮日報》引據政府消息人士報導，美國間諜衛星拍到，自10月以來，北韓船隻在公海上，從疑為中國籍船隻上走私石油，次數達30次以上。美國國務院官員證實：「我們掌握了這些違反禁令船隻的所屬國籍，其中包括中國。」

官員說：「我們譴責違規行徑，希望包括中國在內的安理會成員國更緊密合作，終結走私活動。」川普也推文稱：「逮個正著，對中國容許石油輸往北韓感到非常失望。如果這種情況持續下去，將永遠不能以友好方式解決北韓問題。」

川普這則推文雖未明確指控大陸直接違反聯合國禁令，走私石油幫助平壤政權，但保守派智庫「國家利益中心」國防研究主任卡扎尼斯（Harry Kazianis）認為：川普最新推文似乎顯示，「他和習主席的『兄弟情』終究告終。」

卡扎尼斯表示，儘管川普極欲與習近平建立私交，但中國「絕不會落實制裁讓川普滿意」。他說：「該來的總是會來。中國實際上怕北韓勝過怕美國。」理由是，中方擔心若全面落實制裁，北韓政權恐陷入動盪甚至垮台。

據《華盛頓郵報》27日報導，川普擬明年1月底前，首次宣布對中國大陸進行新的強硬貿易制裁，以回應美國企業要求針對大陸太陽能板與洗衣機課徵關稅或採行進口配額制，這些產品都是在大陸及其鄰近國家製造。

分析指出，針對智慧財產權爭議，川普也可能下令限制大陸在美國的投資，或對大陸鋼和鋁進口提高關稅。部分美國企業主管擔心，川普若冒然對大陸祭出制裁，恐引爆代價慘烈的中美貿易戰。

針對川普所稱「對中國容許石油進入北韓感到非常失望」，大陸外交部發言人華春瑩表示，中方始終全面、嚴格執行安理會決議，相關情況「不符合事實」。她說，相關船隻今年8月以來再未停靠中國港口，無進出中國口岸紀錄。該船是否前往過其他國家港口，中方不能掌握。

大陸《環球時報》也發表社評稱，華盛頓若要指責北京，應該拿出確鑿證據。美方應指出走私船屬於中國哪家航運公司，船東是誰，與中國哪個部門有聯繫。相信北京非常歡迎他們提供相關情報，北京定會對違法者嚴加懲處。

(中國時報)