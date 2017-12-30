降速道歉 降價留人 蘋果電池跌破千元

美國蘋果公司28日推出更換電池降價優惠。圖為iPhone 6手機剛上市時，在巴黎蘋果專賣店展售。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國蘋果公司刻意透過軟體更新使舊款iPhone降速的做法備受質疑。蘋果28日就此事致歉，但否認以此逼用戶換新機。蘋果為平息眾怒，祭出更換電池降價優惠。蘋果台灣官網公布，iPhone 6或後續機種已過保固期的電池更換費用，從台幣2590元降為890元。

蘋果公司在聲明中表示，有些用戶對蘋果公司感到失望，公司「致上誠摯的歉意」。聲明同時表示，用戶對於舊款手機電池老化以及系統升級後手機變慢存在許多誤解，蘋果希望藉此澄清。

蘋果公司承諾，針對需要更換電池的iPhone 6及其之後推出的機種，已過保固期的電池更換收費從79美元（約台幣2366元）降價到29美元（約台幣868元），調降50美元，時間從2018年1月底至12月。

為消除客戶的疑慮，蘋果將在2018年初，發布一項iOS軟體更新，讓用戶更清楚知道手機電池狀態是否影響手機效能。

不過，蘋果公司在聲明中仍然強調，從來沒有，也永遠不會故意縮短蘋果產品的使用壽命和降低用戶體驗，來促使用戶升級產品。

蘋果亦提醒用戶，電池屬於消耗品，放在高溫環境，或在高溫環境下充電，也會加劇電池老化。

蘋果公司本月稍早承認利用軟體降低舊款蘋果手機處理器性能，以防止舊電池性能下降導致手機突然關機。這證實了很多蘋果手機用戶長期以來感覺舊款手機速度變慢的問題。

不少用戶質疑蘋果故意限制舊款手機性能，以此逼用戶換新款蘋果手機。在美國加州、芝加哥、紐約等地，已有數起消費者針對蘋果公司這一做法提出集體訴訟。

(中國時報)

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