陸趁美朝開戰攻台 專家不以為然

2017年12月30日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

美國若對北韓開戰，台灣也可能遭殃？加拿大學者寇謐將（Michael Cole）日前撰文稱，朝鮮半島開戰，大陸不會直接加入美朝之間的戰局，反而會趁機出兵奪回台灣。然而國內學者表示，大陸攻台與否取決於台灣是否跨過紅線，跟朝鮮半島無關。

寇謐將在《國家利益》（The National Interest）網站撰寫「當美國攻擊北韓：中國可能報復台灣嗎？」一文，指出1950年韓戰與1995年台海危機時，美國派第七艦隊巡航台灣海峽，「羞辱中國政權」。而大陸不會再給美國第3次機會，「我認為，一旦（美國）對北韓動武，也會是台灣存亡陷入最危險狀態的時候，因為北京將會趁著美國把焦點放在北韓戰爭時，解決兩岸的歷史紛爭。」

換句話說，與其幫北韓對抗美國，北京反而會趁此機會發動對台戰爭，「只是這一次，華府不太可能再派出第7艦隊協防。」

寇謐將指出，過去幾個月來，解放軍繞台行動是大陸給美軍釋出的訊息與警告，表示若美國決定對平壤採取軍事行動，大陸將在其他地區進行報復。若北韓被美軍拿下，大陸政府在解放軍與民眾心中的聲譽將嚴重受損，這也為北京採取其他行動創造額外動力。鑑於台灣是「中國偉大復興」一部分的獨特地位，在美國推翻北京盟友的同時行動，對大陸來說十分誘人。

寇謐將呼籲川普政府，應妥當評估對北韓動武的可能結果，如果造成大陸攻台，代價將相當高昂。他還指出，俄國也跟大陸一樣想削弱美國的全球影響力，美國可能面臨台海、北韓、烏克蘭三面戰爭，構成嚴重挑戰。

中華戰略學會研究員張競則指出，寇謐將曾來台在《台北時報》擔任記者，並於小英基金會任職撰寫國際宣傳稿件，自然能有管道接觸蔡總統。假如台灣處境真的如此危險，何以蔡總統還能好整以暇的照計畫準備於下個月出訪友邦？果真危險，國內研究單位那麼多，蔡總統理應請他來做相關研究，怎會僅僅讓他在國外寫這種不支薪的稿件呢？

張競還表示，大陸於19大再度定調爭取和平統一，除非台灣跨過紅線，否則師出無名，也不急著動武。否則當年美國大批軍隊在伊拉克、阿富汗作戰時，大陸怎不趁機動武？

(中國時報)