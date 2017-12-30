神農街輕旅行 文創新舊交融

受到許多觀光客喜愛的神農街兩側房屋迄仍維持2層樓街屋形式，立面夾雜清朝、日據等不同年代更迭的風貌，見證五條港歷史演進。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南是台灣第一座城市，這座城市藏著極富歷史底蘊的巷弄、街道，其中，受到許多觀光客喜愛的神農街，短短幾百公尺的街面，密布廟宇、老行業、咖啡店、新興文創店家等，新舊交融，型塑神農街的美好人文地景。

人文地景 好買好逛

吹起復古風的這個年頭，老屋所在之街道，無形中，蔚為一股不容小覷的觀光能量；遊走神農街，尤其是海安路到康樂街這一小段，房屋迄仍維持2層樓街屋形式，立面夾雜清朝、日據等不同年代更迭的風貌，見證五條港歷史演進。

神農街至今仍有百年傳統老行業的蹤跡，永川大轎、西佛國等傳統老師傅依然在巷弄內敲敲打打，成為老街獨特風景；這裡也是文青鍾愛的老街，咖啡店隱身老建築物，賣的是一種氣氛。

另也不乏充滿文創氣息的商店，店家整合台南文創商品、介紹台南文化的書籍等，還有文史團體進駐開工作室，堪稱是好買、好逛的文創據點。

留存美好生活文化

近來，神農街上的「台南市五條港發展協會」與「綠林遠思多媒體工作室」攜手合作，藉由台南市政府文化局設區自造計畫，推動「集拾語─對話神農老街上」行動方案。企圖在商業行為外，讓美好的生活及文化可以留存下來，這，何嘗不是神農街最值得玩味之處？不只是觀光，也希望遊客深刻了解在地觀光精髓。

(中國時報)

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