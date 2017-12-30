澎湖中央古街 串聯古蹟廊帶

全台第一老街澎湖「中央古街」風華再現，張燈結綵喜洋洋。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

澎湖正式設治，早在元代已將澎湖群島收入版圖，擁有400多年歷史的馬公市中央古街，是澎湖縣史上最悠久的商街，根據文獻考證，這漢人聚落約在1592年就已形成了，號稱全台第一老街。

400年歷史 史上最悠久

中央古街，俗稱「街內」、「下街」，日治時期的媽宮城10多巷弄穿梭其間，人潮聚集商業交易中心，街內建築依循明、清時代遺留的街廓於原地修建完成。

中央古街大部分建築是長條屋型式，房子兩頭分別為生意場所及住家；間隔的狹窄巷道僅2尺寬度，只容一人通行，即俗稱的「摸乳巷」。

直至台灣光復後，都市計畫開發，馬公市街道重新劃分，商業區逐漸往外增加擴散；又民國73年文建會依文化資產法規定老街限建保存，歷時20多年歲月侵襲斑駁，整條老街年久失修，繁華逐漸沒落。

4年整修 新式閩南建築

居民及縣府多年奔走陳情，民國82年終獲中央核定列為「中央街文化風貌特定專用區」，委託中原大學建築研究所規畫重建作業，經歷4年施工整修造街，呈現新式閩南建築風格，這全台第一老街中央街正式命名為「中央古街」。

雖然已不復最初原貌，仍逐漸重拾昔日熱鬧風華，造就如今澎湖馬公商圈最重要的老街風光，串聯起沿路開台天后宮、媽宮古城牆、施公祠、萬軍井、臺廈郊會館、四眼井、水仙宮等一脈綿延的古蹟觀光景點。

(中國時報)

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